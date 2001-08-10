В областном центре подвели итоги диспансеризации горожан

В Южно-Сахалинске прошло заседание рабочей группы по реализации демографической политики города. На дискуссионной площадке собрались представители муниципалитета, медицинских учреждений и общественности.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию областного центра, собравшиеся обсудили ход диспансеризации населения города. В этом году мероприятия, позволяющие выявлять заболевания и предупреждать их развитие, проводятся для горожан 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 годов рождения и т. д., чей возраст делится на 3.

За 11 месяцев текущего года обследование прошли 30465 взрослых южносахалинцев. Несмотря на достаточно внушительную цифру, это не 100-процентный охват взрослого населения. Как подчеркивают медики, добровольность является основным принципом вовлечения населения в данный вид медицинских осмотров.

Шанс своевременно диагностировать серьезные заболевания и предупредить их тяжелые последствия люди часто игнорируют. Притом, что организационно в медицинских учреждениях все выстроено так, чтобы свести к минимуму ожидание приема специалистов и сдачи анализов. Диспансеризация проходит в поликлиниках по месту жительства в отдельном кабинете, без обращения в регистратуру. Все обследования (в их числе анализ крови, ЭКГ, флюорография) проводятся на бесплатной для граждан основе, тогда как в частных клиниках, например, за ту же флюорографию придется заплатить 500 рублей.

Собравшиеся озвучили ряд предложений по стимулированию работодателей в мотивации сотрудников для прохождения диспансеризации.

Затронули также вопросы профилактических осмотров детей. На 30 ноября их прошли 27939 юных горожан.

Участники заседания отметили, что до конца года еще есть время сознательно подойти к обследованию своего здоровья и воспользоваться правом на диспансеризацию.

В преддверии Всероссийской акции борьбы против СПИДа актуальной темой для обсуждения стало увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Наибольший процент инфицированных приходится на работающее население, а основной причиной заражения является наркопотребление. Поэтому здесь также необходимо обратить внимание на состояние здоровья не только своего, но и своих близких, ведь инфицированный человек опасен для окружающих. Однако современные методы своевременно начатого лечения позволяют прожить таким людям полноценную и долгую жизнь и не представлять угрозы.

Также была отмечена успешная реализация проекта «Старшее поколение», представленного Городской Думой Южно-Сахалинска. Его целью является повышение качества и увеличение продолжительности жизни представителей старшего поколения, вовлечение их в физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. В рамках данного проекта открыты спортивные площадки в волейбольном центре «Сахалин», во дворце спорта «Кристалл» проводятся различные соревнования, фестивали ГТО, спартакиады, заседания круглых столов, конкурсы художественного творчества среди пенсионеров. Люди старшего поколения охотно и активно принимают участие в названных мероприятиях, что положительно сказывается на повышении уровня жизни в целом.

Кроме того, в свете проблем социальной незащищенности и неустроенности пожилых людей был затронут такой институт, как приемная семья - новая форма жизнеустройства для одиноких пенсионеров и инвалидов. В первую очередь, это решение проблем с огромными очередями в учреждения социального обслуживания, во-вторых, приемная семья - это домашний и семейный уход, создание наиболее комфортных условий для такой уязвимой категории граждан. Более подробную информацию по данному вопросу можно узнать, обратившись в министерство социальной защиты Сахалинской области.