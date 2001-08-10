Воспитанники школы летних видов спорта приняли участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Воспитанники областной школы летних видов спорта имени Эрика Комнацкого присоединились к всероссийской акции «Должен знать!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Для учащихся старших групп отделений легкой атлетики и двоеборья специалисты медицинских учреждений провели просветительскую лекцию о том, что такое ВИЧ-инфекция, СПИД, разъяснили подросткам как правильно защитить себя от этой болезни, как передается ВИЧ-инфекция и где пройти анонимное обследование. Также спортсмены прошли анонимное анкетирование на тему «Что ты знаешь о ВИЧ?».
Сегодня, 1 декабря, по всей планете отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека.
- Эти анкеты были разработаны федеральным агентством по делам молодежи. И собранная информация позволит правильно выстроить работу по профилактике ВИЧ, - отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Каждый участник акции получил красную ленту – официальный символ борьбы со СПИДом, а также информационные брошюры.
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