На Сахалине за патриотическое воспитание возместят затраты
Правительство Сахалинской области объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию.
Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, для участия в конкурсе лицам, претендующим на получение субсидии, необходимо в срок до 22 декабря 2017 года представить заявку и программу по патриотическому воспитанию. Она должна включать в себя основные характеристики: цели и задачи программы, обоснование значимости, ожидаемые результаты от реализации программы, методы и мероприятия ее реализации и так далее.
Оценка заявок участников конкурса будет осуществляться по следующим критериями отбора:
- размер внебюджетных источников в общих затратах на реализацию программы;
- наличие описания в программе конкретного практического результата (достижения) или перспективы развития программы по патриотическому воспитанию;
- реальность реализации (применения) программы;
- обоснованность запрашиваемых средств;
- практический результат (достижение) прошлых лет;
- наличие материально-технической базы;
- новаторские предложения по патриотическому воспитанию;
- вовлечение в программу ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта;
- предложение услуг в области проведения мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, учащихся, студентов, работающего населения и других социальных групп населения;
- организация массовых мероприятий по патриотическому воспитанию для различных социальных групп населения, в том числе с привлечением участников из других субъектов Российской Федерации.
Выделенную субсидию нельзя будет использовать на осуществление деятельности, не связанной с патриотическим воспитанием, а также на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли.
Заявочные документы установленного образца принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, оф.327. Контактный телефон для получения консультаций по подготовкам заявок: (4242) 670297 (Ульянова Елена Александровна).
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