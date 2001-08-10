На Сахалине за патриотическое воспитание возместят затраты

Правительство Сахалинской области объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, для участия в конкурсе лицам, претендующим на получение субсидии, необходимо в срок до 22 декабря 2017 года представить заявку и программу по патриотическому воспитанию. Она должна включать в себя основные характеристики: цели и задачи программы, обоснование значимости, ожидаемые результаты от реализации программы, методы и мероприятия ее реализации и так далее.

Оценка заявок участников конкурса будет осуществляться по следующим критериями отбора:

- размер внебюджетных источников в общих затратах на реализацию программы;

- наличие описания в программе конкретного практического результата (достижения) или перспективы развития программы по патриотическому воспитанию;

- реальность реализации (применения) программы;

- обоснованность запрашиваемых средств;

- практический результат (достижение) прошлых лет;

- наличие материально-технической базы;

- новаторские предложения по патриотическому воспитанию;

- вовлечение в программу ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта;

- предложение услуг в области проведения мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, учащихся, студентов, работающего населения и других социальных групп населения;

- организация массовых мероприятий по патриотическому воспитанию для различных социальных групп населения, в том числе с привлечением участников из других субъектов Российской Федерации.

Выделенную субсидию нельзя будет использовать на осуществление деятельности, не связанной с патриотическим воспитанием, а также на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли.

Заявочные документы установленного образца принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, оф.327. Контактный телефон для получения консультаций по подготовкам заявок: (4242) 670297 (Ульянова Елена Александровна).