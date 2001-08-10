«Сахалинэнерго» ограничит подачу электроэнергии сахалинским должникам
Почти 28 тысяч потребителей компании «Сахалинэнерго» (физические лица) получили счета-квитанции за электроэнергию с начисленной за нарушение сроков оплаты пеней. Помимо того, что энергокомпания через суд взыскивает в принудительном порядке задолженность за просрочку платежей, образовавшаяся неустойка ведет к увеличению общего долга, который является серьезным поводом для ограничения неплательщиков в электроснабжении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
В настоящее время ситуация с нарушением установленных сроков оплаты электроэнергии несколько улучшилась. Граждан, не помнящих об обязательности своевременных расчетов, в начале года было на 1337 больше. Однако общая сумма непогашенных пеней более чем в 1,4 млн рублей вынуждает энергетиков по-прежнему применять к забывчивым неплательщикам строгие меры вплоть до введения ограничений.
В ноябре текущего года сотрудниками компании «Энергосбыт» и филиала «Распределительные сети» уже осуществлено 1903 отключения от электросетей жилья граждан, задолженность которых (включая пени) превысила два норматива платежа. Энергетики намерены до конца года, в том числе 30 и 31 декабря, проводить мероприятия по ограничению в подаче электроэнергии всем должникам.
Сахалинэнерго напоминает, чтобы не остаться на новогодние праздники без электроснабжения, необходимо до 25 декабря рассчитаться с долгами, оплатить имеющиеся пени и текущее потребление либо заключить соглашение о реструктуризации задолженности.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:10 Сегодня Областные власти оценили сахалинские территории опережающего развития
12:19 Сегодня Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
10:04 Сегодня В областном центре прошла лекция о сопротивлении детей воспитанию
09:15 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничит подачу электроэнергии сахалинским должникам
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:49 1 Декабря В Корсакове открылась школа бокса
14:59 1 Декабря С 8 по 11 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии
- 18:59 1 Декабря Владимир Путин предложил поддержку сахалинским семьям
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 7 Ноября В Чехов-центре будет назначен новый директор
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?