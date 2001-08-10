«Сахалинэнерго» ограничит подачу электроэнергии сахалинским должникам

Почти 28 тысяч потребителей компании «Сахалинэнерго» (физические лица) получили счета-квитанции за электроэнергию с начисленной за нарушение сроков оплаты пеней. Помимо того, что энергокомпания через суд взыскивает в принудительном порядке задолженность за просрочку платежей, образовавшаяся неустойка ведет к увеличению общего долга, который является серьезным поводом для ограничения неплательщиков в электроснабжении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.

В настоящее время ситуация с нарушением установленных сроков оплаты электроэнергии несколько улучшилась. Граждан, не помнящих об обязательности своевременных расчетов, в начале года было на 1337 больше. Однако общая сумма непогашенных пеней более чем в 1,4 млн рублей вынуждает энергетиков по-прежнему применять к забывчивым неплательщикам строгие меры вплоть до введения ограничений.

В ноябре текущего года сотрудниками компании «Энергосбыт» и филиала «Распределительные сети» уже осуществлено 1903 отключения от электросетей жилья граждан, задолженность которых (включая пени) превысила два норматива платежа. Энергетики намерены до конца года, в том числе 30 и 31 декабря, проводить мероприятия по ограничению в подаче электроэнергии всем должникам.

Сахалинэнерго напоминает, чтобы не остаться на новогодние праздники без электроснабжения, необходимо до 25 декабря рассчитаться с долгами, оплатить имеющиеся пени и текущее потребление либо заключить соглашение о реструктуризации задолженности.