В областном центре прошла лекция о сопротивлении детей воспитанию
Отчего дети сопротивляются воспитанию и как предупредить эту проблему, узнали южносахалинцы в рамках проекта «Лекториум». В центральной городской библиотеке им. Олега Кузнецова с лекцией на эту актуальную тему выступила Марина Романова, проректор по учебной работе Сахалинского государственного университета, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, доцент. Она привела несколько примеров из практик семейного воспитания и обозначила основные ошибки родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
В ходе интерактивного диалога с горожанами лектор рассказала, как работает принцип взаимодействия в системе «взрослый – ребенок», и объяснила, как нужно вести себя при общении с детьми, чтобы избежать их сопротивления воспитанию.
- Каждый раз с удовольствием посещаю лекции проекта. Мне, как молодой маме, было особенно интересно узнать, что даже самый ранний жизненный опыт ребенка при неправильной родительской заботе может привести к настоящему бунту! Мы живем в XXI веке, и родители должны быть грамотными и обладать высокой психологической культурой. Такие знания помогут воспитать здорового, счастливого ребенка и полноценного члена общества, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Юлия Ким.
Лекция о сопротивлении воспитанию имела большой успех у горожан. По окончании мероприятия Марина Романова ответила на все вопросы аудитории и дала персональные советы.
Напомним, в рамках проекта «Лекториум», разработанного агентством по развитию города Южно-Сахалинска совместно с центром молодежных инициатив и Сахалинским государственным университетом, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить бесплатные лекции по актуальным темам. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».
Следующая встреча в рамках проекта пройдет 9 декабря. Перед горожанами выступит заведующий кафедрой российской и всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор Александр Василевский с лекцией на тему: «Средневековая история Сахалина, Курильских островов и Хоккайдо».
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