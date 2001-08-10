На Сахалине и Курилах зафиксирован демографический прирост

За январь - октябрь в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Зарегистрировано 5304 родившихся, в том числе 67 многоплодных родов (двойни и тройни). Число умерших по региону составило 4942 человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинстата.

Естественный прирост составил 362 человека, за аналогичный период 2016 года прирост составлял 431 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в шести городах: г. Южно-Сахалинск, Анива, Курильск, Ноглики, Северо-Курильск, Южно-Курильск.

В области зарегистрировано 3401 брак и 2278 разводов против 3416 браков и 2268 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - октябрь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 20592 человека, из которых 58,1% – на постоянное место жительства. Выбыло 18488 человек, из которых 70,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 7835 человек. Миграционный прирост составил 2104 человека.