В Росреестре пройдут консультации для южносахалинцев

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области 6 декабря южносахалинцев проконсультируют по вопросам несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), сведениям в правоудостоверяющих документах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Прием граждан будет проходить с 15.00 до 16.00 по адресу: пр. Коммунистический, 39в, каб. 317 (3 этаж).

В филиале (Компроспект, 39в) с 18 декабря прекращается прием и выдача документов Росреестра. Получить государственные услути Кадастровой палаты жители Южно-Сахалинска могут обратившись в один из офисов МФЦ (ул. Сахалинская, 48; ул. Комсомольская, 163б; пл/р Ново-Александровск, ул. Советская 76) или через интернет-порталы Росреестра либо государственных услуг.

Кроме этого документы можно направить почтой по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39в.