В Комсомольске-на-Амуре построят паромы для Сахалина

На Амурском судостроительном заводе приступили к строительству двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для линии Ванино – Холмск.

В настоящее время в цехах идет работа по раскрою и обработке металла для днищевых секций паромов, а также по сборке узлов и секций судов. В отличие от эксплуатируемых паромов типа «Сахалин», новые суда будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий.

Как сообщили пресс-службе Минвостокразвития, «Строящиеся паромы относятся к судам ледокольного типа, поэтому нос и борта у них будут сверхпрочными, чтобы обеспечить возможность без особых проблем курсировать в замерзающем Татарском проливе и резать лед толщиной до метра. Уже готовы четыре секции обоих паромов. На этих заказах сконцентрированы все производственные силы цеха. И, возможно, для решения поставленной задачи завод будет привлекать сторонние кадры», - сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

Закладка двух грузопассажирских паромов состоялась на стапелях АСЗ 29 июня этого года. Паромы предназначены для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, всех видов автомобилей, включая грузовые автосоставы, различной колесной техники и контейнеров на ролл-трейлерах, рефконтейнеров, с кормовой и бортовой схемой грузообработки для автотранспорта. Паром имеет 3 грузовые палубы; протяженность рельсовых путей на главной палубе - 440 м.

Помимо этого, правительство Сахалинской области также заказало проектно-сметную документацию на строительство еще двух грузопассажирских паромов, которые будут курсировать между Сахалином и Курилами.

6 сентября президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. По итогам Госсовета президент дал ряд поручений. Так, правительство России должно внести предложения по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – отмечал ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Тогда же, на заседании Госсовета, министр транспорта РФ Максим Соколов, попросил Владимира Путина поддержать проект по строительству морского парома для организации грузопассажирских линий с Камчатки в Магадан, Владивосток и на Сахалин. Также глава Минтранса заявил о необходимости строительства грузопассажирских паромов, которые могли бы встать на морскую линию Петропавловск-Камчатский – Северные Курилы и Петропавловск-Камчатский – Никольское.