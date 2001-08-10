Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования

Жителей газифицированных районов Южно-Сахалинска призывают незамедлительно заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и поставку природного газа для бытовых нужд. Сделать это необходимо до 18 декабря 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В случае невыполнения горожанами данного требования от системы газоснабжения квартиры будут отключены. Сегодня договоры на поставку газа отсутствуют у владельцев 24 квартир в домах планировочного района Хомутово (Октябрьский), 163 квартир в домах в новом Дальнем, а также частных домовладений в южной части города:

ул. Южная, № 24а (кв. 1), 26 (кв. 4), 28а (кв. 11), 28-б (кв. 3, 4, 13, 18);

ул. 1-я Московская, № 9 (кв. 4, 11), 11 (кв. 1, 4, 7, 8, 13, 30), 13 (кв. 8, 29, 31), 15 (кв. 8, 9, 16), 17 (кв. 28), 19 (кв. 22, 25, 28), 21 (кв. 18), 23 (кв. 25), 25 (кв. 4, 25, 28), 27 (кв. 4, 6, 16);

ул. Крымская, № 5 (кв. 5, 8, 16), 7 (кв. 6, 10), 9 (кв. 6, 20), 10 (кв. 14), 11 (кв. 1, 20, 21), 12 (кв. 10, 23), 14 (кв. 10, 13, 31, 32), 15 (кв. 1, 3, 4, 7, 21, 33), 16 (кв. 6, 12), 17 (кв. 2, 22, 23, 36), 18 (кв. 3, 22), 19 (кв. 1), 20 (кв. 4, 13, 19, 21), 21 (кв. 14), 22 (кв. 13, 16, 32), 23 (кв. 19), 24 (кв. 15), 25 (кв. 12, 16, 25, 33, 34, 36), 26 (кв. 15, 31), 27 (кв. 1, 3, 35), 28 (кв. 4), 29 (кв. 23, 27, 30), 30 (кв. 5, 18), 31 (кв. 20);

ул. Байкальская, № 2 (кв. 9, 11, 12, 14, 17, 26, 31, 34), 3 (кв. 1, 3, 27), 4 (кв. 8), 5 (кв. 3), 6 (кв. 9), 7 (кв. 10), 8 (кв. 16), 10 (кв. 14, 23, 25), 11 (кв. 4, 7, 15, 27), 12 (кв. 27, 33, 36), 13 (кв. 2), 16 (кв. 7), 18 (кв. 2), 22 (кв. 29), 24 (кв. 30), 26 (кв. 1, 8, 30), 28 (кв. 14, 29), 30 (кв. 5, 9, 11);

ул. Большая полянка, № 3 (кв. 9), 3а (3, 11, 15, 22), 5 (кв. 13), 7 (кв. 10, 13), 9 (кв. 6, 14, 17), 9а (кв. 4, 10, 25, 26, 28, 29, 35);

ул. Б.Полевого, № 2 (кв. 13, 23, 27, 35), 4 (кв. 6, 24, 27, 30, 34), 6 (кв. 3, 15, 27), 8 (кв. 3, 11, 15, 27), 10 (кв. 3), 12 (кв. 3, 26, 27, 28);

ул. Праздничная, 2 (кв. 4), 10 (кв. 1);

ул. Бородина, 6 (кв. 1);

ул. Усадебная, 6 (кв. 2);

ул. Героическая, 2 и 18;

ул. Автомобильная, 3;

ул. Академика Сахарова, 8;

ул. Разина, 4;

ул. Южная, 2 (кв. 1);

ул. 2-я Северная, 11;

ул. Славянская (бывшее КФХ «Ранчо»), домовладения на участках 94, 95, 100.

Повторно подключиться южносахалинцы смогут лишь после погашения задолженности за незаконно потребленный на бытовые нужды природный газ в порядке очередности и только после заключения договора на поставку голубого топлива.