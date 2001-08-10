12 и 13 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

12 и 13 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- пр. Мира, 43; ул. Зелёная, 11, 24, 25, 38, 49; Комсомольская, 1, 1-а, 29 – 87; Родниковая, 22 – 52; Строительная – полностью; Физкультурная, 27-а; Яблочная, 46 – 72, 75 – 83, 87 – 95; пер. Свободный, 23 – 83, 87 – 12 и 13 декабря с 9:00 до 17:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.