Сахалинские волонтеры отмечают новый праздник
Президент России Владимир Путин подписал указ о Дне добровольца (волонтера), который будет ежегодно отмечаться 5 декабря. Как ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, по этому поводу было решено поговорить с сахалинцами, для которых «добровольчество» не просто слово, а жизнь, любовь и призвание.
На Сахалине волонтерство в последние годы активно развивается. Проводится все больше общественно полезных акций для разных групп населения: детей, инвалидов, школьников и студентов, ветеранов.
- Сегодня у молодежи Сахалинской области есть большой интерес к добровольчеству: ребята участвуют в организации крупных спортивно-массовых и культурных мероприятий, в том числе международного уровня, работают с ветеранами, реализуют социальные проекты по поддержке детей с ограниченными возможностями, участвуют в проведении благотворительных акций. Для молодых людей это возможность познакомиться с интересными людьми, получить важный организационный и даже профессиональный опыт, но и самое главное реализовать свое желание помогать людям. Создание условий для развития добровольчества, вовлечение молодежи в эту сферу – это ключевая задача министерства, - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
В уходящем году островные волонтеры принимали участие в самых ярких и масштабных мероприятиях страны – Восточном экономическом форуме во Владивостоке и XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. К слову, на последнем сахалинские волонтеры вошли ТОП-500 лучших.
Валерия Шайхвалиева, имеет большой опыт волонтерства. Девушка неоднократно работала на молодежных форумах регионального масштаба, в прошлом году была частью команды федерального форума «Итуруп» на одноименном острове Курильской гряды, а в этом году стала волонтером Всемирного фестиваля молодежи.
- Для меня волонтерство - это жизнь. Именно так я позиционирую его в моей жизни. Здесь нужно просто громадное желание, чтобы быть по-настоящему волонтером. Один мой знакомый как-то сказал, что это бесплатный труд и это совсем не круто. Не понимаю я таких людей. Ты можешь быть супер богат в финансовом плане, но душевно ты пуст. А добровольчество, как раз и даёт это душевное тепло. Просто представьте, вы помогаете людям, а они улыбаются Вам в ответ. Разве это не прекрасно? Улыбки людей - это и есть настоящая награда за нашу работу. Девиз «Кто, если не мы?» всегда идёт в ногу со мною.
Евгений Борисенко, студент четвёртого курса лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета (г. Владивосток). Молодой человек является обладателем различных премий и наград в сфере здравоохранения, а с 2015 года являюсь волонтёром-медиком в университете. После обучения планирует вернуться в родной регион и работать на Сахалине по специальности.
- Для меня быть волонтёром значит помогать другим, чтобы помогать и самому себе, меняться самому в лучшую сторону.В первую очередь, не быть равнодушным к другим, если им нужна твоя помощь.
Анастасия Кравцова, специалист отдела молодежных проектов и программ управления спортивных мероприятий министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, экс-руководитель волонтерского центра Южно-Сахалинска.
- Волонтер для меня - это человек, который отдаёт частичку себя на благо других людей или во имя добрых поступков, взамен получая только удовольствие и личное удовлетворение своими делами.
В моей жизни волонтерство занимает отдельное почетное место. Я с уважением и трепетом отношусь к добровольчеству, и с огромной любовью к своим ребятам. Это уникальная возможность саморазвития и вложения своих усилий в развитые нашего города, нашей области и нашего общества в целом. Я люблю добровольчество, я люблю заниматься им. На Сахалине это направление популярно и продолжает привлекать молодёжь. Я горжусь, что в островном регионе к волонтерам отдельное отношение. Понимание и уважение к их работе, это значимый показатель эффективности их работы.
Алексей Ченских, региональный координатор XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
- Я считаю, что добровольчество - это уже современный тренд мирового сообщества, его можно чувствовать и созерцать каждый миг. Сегодня добрый праздник тех, кто бескорыстно помогает людям в самых разных ситуациях.
Сегодня ни одно мероприятие не обходится без добровольцев. У островной молодёжи будет уникальная возможность принять участие в самых крупных и международных проектах, которые пройдут в 2018 – 2019 годах на территории Сахалинской области, страны и мира. Это Ваша возможность сделать наш регион, ярче, гостеприимнее, создать особую атмосферу праздника, подарить частичку себя.
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