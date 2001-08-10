Почти 5 тысяч островитян обратилось в ПФ за телефонными консультациями

В отделение и территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в осенний период за телефонными консультациями обратились почти 5 тысяч островитян.

В течение нескольких осенних месяцев специалистами Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах было предоставлено наибольшее количество консультаций в режиме телефонного обслуживания по вопросам перерасчета пенсий. По этой тематике в фонд обратились почти 2 тысячи островитян. Еще 564 звонка поступили по вопросу выплаты пенсий. А 690 граждан обратились для получения различной справочной информации.

Как ТИА «Острова» сообщили в отделении ПФ по Сахалинской области, всего в осенний период за телефонными консультациями в учреждение обратились 4 тысячи 880 островитян. Больше всего вопросов задали жители Холмского, Невельского, Томаринского районов и г.Южно-Сахалинска.

В каждом территориальном органе Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» — «отделение по Сахалинской области».

В областном Пенсионном фонде РФ консультации граждан осуществляются по телефону 8 (4242) 49-55-05.

Сегодня в территориальных органах ПФР по Сахалинской области также внедряется новая система телефонного обслуживания граждан — предоставление консультаций по «кодовому слову». Услуга будет оказываться с использованием персональных данных (по пенсионному делу) звонящего гражданина. Такой способ удобен тем, что пенсионеры смогут оперативно получать интересующую их информацию, например, о размере своей пенсии или ее увеличении после индексации, перерасчета и др.

Подробно об услуге консультирования граждан по «кодовому слову» отделение ПФР по Сахалинской области расскажет жителям островов позже - по мере внедрения этой услуги.