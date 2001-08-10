Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2017
Сегодня 03:10
58,93|69,71|62,61
Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования
09:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине возобновили междугородное движение автобусов

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, по состоянию на 8 часов утра 6 декабря 2017 года возобновлено движение автобусов междугороднего сообщения по маршрутам: «Южно- Сахалинск – Макаров», «Южно-Сахалинск – Поронайск», «Южно-Сахалинск – Углегорск», «Южно-Сахалинск – Шахтерск».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?