Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
В двух квартирах домов № 19 и 19/3 по ул. 3-й Институтской в Новоалександровске проведено тепловизионное обследование. Его инициатором выступила администрация Южно-Сахалинска. Специалисты независимой лаборатории с помощью специального оборудования исследовали жилые помещения на пригодность к проживанию.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, после заселения стали поступать жалобы от новоселов на нарушение микроклимата в квартирах. По распоряжению мэра Сергея Надсадина была создана комиссия, члены которой занялись отработкой претензий жильцов.
- Квартиры обследованы на теплоотдачу и теплопроводность, а также сделаны замеры микроклимата. На основании полученных расчетов будут сделаны выводы, а заказчику работ, администрации Южно-Сахалинска, передадут соответствующее заключение, - сказал дефектоскопист лаборатории Алексей Алентьев.
Решение о дальнейшей эксплуатации данных жилых помещений будет принято после получения результатов исследования.
- Делать выводы пока рано, надо дождаться официального заключения, - отметила руководитель МКУ «Управление жилищной политики» администрации областного центра Елена Федотова. - И только после этого в рамках действующего законодательства и на основании заключенного с поставщиком данных жилых помещений договора купли-продажи будет решаться судьба квартир. Главное - понять, строительные это дефекты или же они возникли в процессе эксплуатации.
Квартиры в указанных домах администрация Южно-Сахалинска приобрела для обеспечения жилыми помещениями выпускников государственных социальных учреждений и находящихся под опекой. Застройщиком выступило АO «Сахалин-Инжиниринг». Часть новоселов получила ключи в 2016 году, а остальные - в 2017-м.
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