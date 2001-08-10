Южносахалинцев приглашают в городскую администрацию
Общероссийский день приема граждан традиционно состоится 12 декабря, в День конституции Российской Федерации. В администрации Южно-Сахалинска на вопросы граждан ответят руководители департаментов городского хозяйства, землепользования, управлений капитального строительства, жилищной политики, а также отделов по управлению территориями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Мероприятие будет проходить с 12.00 до 20.00 в порядке живой очереди. Горожанам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Прием проведут:
- Федоров Иван Михайлович - начальник департамента городского хозяйства (ул. Пограничная, 34, каб. 1);
- Федотова Елена Валерьевна - начальник управления жилищной политики (Коммунистический пр., 39-б, каб. 416);
- Жирова Ирина Николаевна - исполняющий обязанности начальника департамента землепользования (ул. К.Маркса, 32, каб. 204);
- Жуков Александр Николаевич - начальник МКУ «Управление капитального строительства» (ул. Невельская, 31, каб. 400).
Обратиться также можно и в приемную граждан по адресу: Коммунистический пр., 49, каб. 103. Здесь примут обращение в письменном виде и при необходимости свяжутся с руководителем нужного подразделения по телефону.
Жители сел Синегорск, Березняки и Дальнее, а также планировочных районов Новоалександровск, Луговое, Хомутово 12 декабря с 12.00 до 20.00 могут обратиться в отделы по управлению территориями по адресам:
- Синегорск, ул. Коммунистическая, 16, начальник отдела Краснов Виталий Валентинович (тел. 23-92-50);
- Березняки и Старорусское, ул. Крайняя, 8а, начальник отдела Марков Геннадий Дмитриевич (тел. 51-02-81);
- Дальнее, ул. Алых роз, 9а, кв. 1, начальник отдела Мальцев Александр Владимирович (тел. 51-00-90);
- Ключи, Новоалександровск, ул. Советская, 76, начальник отдела Замотаев Сергей Владимирович (тел. 51-02-89);
- Луговое, ул. Гайдука, 1, начальник отдела Пузынин Александр Юрьевич (тел. 51-00-93);
- Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, начальник отдела Строков Михаил Николаевич (тел. 51-01-51).
Предварительная запись на приемы в рамках Общероссийского дня приема граждан осуществляется с 5 декабря по адресу: Коммунистический пр., 49, каб. 103. Телефон 300-669.
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