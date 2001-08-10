Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2017
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11:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине приостановили междугородное движение автобусов

По состоянию на 11 часов утра 6 декабря 2017 года приостановлено движение автобусов по междугородним сообщениям по маршрутам: «Углегорск - Шахтерск» и  «Поронайск - Макаров». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России.

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