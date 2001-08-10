Сахалинцам напомнили о правильном оформлении ипотечных квартир

Приобретенная в ипотеку квартира выступает в качестве залога у банка или находится под обременением, до тех пор, пока заемщик не выплатит ипотеку. Данный факт зафиксирован в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) как обременение «Ипотека в силу закона». Это означает, что с одной стороны заемщик является собственником жилья, а с другой - не может распоряжаться имуществом до момента полного погашения ипотечного кредита.

Как сообщили ТИА «Острова» в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области, на практике часто встречаются ситуации, когда заемщик после выплаты банку/кредитной организации денежных средств за квартиру по ипотеке не погашает запись об обременении в сведениях ЕГРН. Вместе с тем наличие непогашенного в ЕГРН обременения может существенно повлиять на дальнейшее распоряжение квартирой, исключая возможность сдать квартиру в аренду, подарить или продать.

Регистрационная запись об ипотеке погашается только органом регистрации прав – Росреестром, - в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав совместного заявления залогодателя и залогодержателя.

Процедура подачи заявления простая. В банке берется закладная с отметкой о погашении ипотечного кредита. Далее ее владелец обращается в МФЦ заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке. Не стоит забывать и о современных технологиях: заявление можно подать в электронной форме через портал Росреестра. Государственная пошлина не взимается.

Дополнительно сообщаем, что на портале Росреестра имеется информационный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который содержит общедоступные сведения, в том числе и информацию о наличии/отсутствии прав и ограничений на объекты недвижимости.