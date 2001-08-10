Спецтехника приступила к расчистке Южно-Сахалинска

Очередная непогода во вторник, 5 декабря, пришла в областной центр. Коммунальные службы оперативно вышли на расчистку улиц города от снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Прошедшей ночью на дорогах областного центра функционировали порядка 150 единиц спецтехники. Специалисты в основном занимались расчисткой и обработкой улиц противогололедными материалами. Снег вывозился лишь с магистральных улиц города.

- Днем из-за большого количества припаркованного транспорта работы по расчистке и вывозу снега сведены к минимуму. Технике тяжело работать, не создавая проблем для автомобилистов, - сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша. - Поэтому основной вывоз будет осуществляться в ночь на 7 декабря. В очередной раз просим жителей и гостей города не оставлять личный транспорт на проезжей части.

Сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Занятия в городских школах не отменялись.