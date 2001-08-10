Судебные приставы провели массовый рейд

В рамках общероссийской акции «В Новый год - без долгов» во всех структурных подразделениях УФССП России состоялся первый массовый рейд. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении Федеральной службы судебных приставов, он был посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате - самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы.

Так, в этот день судебные приставы осуществили выходы по адресам 906 должников-алиментщиков с целью проверки их имущественного положения, в результате которых аресту была подвергнута собственность 50 нерадивых родителей, задолжавших на содержание своих детей 12 млн рублей., в отношении 11 неплательщиков составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также, установлены официальные места работы 70 граждан, куда в дальнейшем были направлены копии исполнительных документов для удержания алиментов из их заработной платы. Более того, в ходе указанных мероприятий сотрудниками ведомства проверено свыше 200 бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников.

Всего, по итогам проведенных рейдов, сахалинские судебные приставы взыскали 869 тыс. рублей алиментных платежей.

Также, 4 декабря осуществлено 12 выходов по адресам должников по исполнительным производствам о взыскании заработной платы, в рамках которых проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности работодателей-неплательщиков и вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно исполнять свои финансовые обязательства во избежание применения мер принудительного характера.