Южносахалинцам дадут консультации по электронным услугам

Завтра, 7 декабря, состоится выездной прием специалистов управления документационного обеспечения администрации областного центра для жителей Дальнего. Всех желающих получить консультации по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде приглашают в 10.00 в местный Дом культуры (ул. Ударная, 50). Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

В планировочных районах и на удаленных территориях, входящих в состав городского округа «Город Южно-Сахалинск» продолжаются встречи в рамках информирования населения о предоставлении муниципальных услуг в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области.

Специалисты уже провели подобные выездные консультации для жителей сел Синегорск, Ключи, Старорусское, Березняки и п/р Луговое, Ново-Александровск.

Пришедших познакомят с общими принципами получения электронных услуг, им окажут практическую помощь в регистрации личного кабинета на портале и в направлении заявок на предоставление услуг, а также подтвердят учетную запись тем, кто уже зарегистрировался самостоятельно.

Задать вопросы по тематике приема можно по телефону 300-810. Перечень электронных услуг размещен на сайте администрации города.