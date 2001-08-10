Южносахалинцам дадут консультации по электронным услугам
Завтра, 7 декабря, состоится выездной прием специалистов управления документационного обеспечения администрации областного центра для жителей Дальнего. Всех желающих получить консультации по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде приглашают в 10.00 в местный Дом культуры (ул. Ударная, 50). Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
В планировочных районах и на удаленных территориях, входящих в состав городского округа «Город Южно-Сахалинск» продолжаются встречи в рамках информирования населения о предоставлении муниципальных услуг в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области.
Специалисты уже провели подобные выездные консультации для жителей сел Синегорск, Ключи, Старорусское, Березняки и п/р Луговое, Ново-Александровск.
Пришедших познакомят с общими принципами получения электронных услуг, им окажут практическую помощь в регистрации личного кабинета на портале и в направлении заявок на предоставление услуг, а также подтвердят учетную запись тем, кто уже зарегистрировался самостоятельно.
Задать вопросы по тематике приема можно по телефону 300-810. Перечень электронных услуг размещен на сайте администрации города.
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