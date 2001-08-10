Сахалинские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

Сегодня около 2,5 тысяч выпускников островных школ написали итоговое сочинение. Итоговое сочинение проводилось в этом году уже в четвертый раз. Данная процедура обязательна для всех выпускников 11 –х классов текущего года. Успешный результат является допуском к ЕГЭ. Об этом в ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

- Никаких принципиальных изменений в этом учебном году нет, чтобы не создавать дополнительной нагрузки и на школьников, и на учителей, -отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Островные одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение по русскому языку и литературе в своей школе. За 15 минут до начала творческой работы школьники узнали темы сочинений, которые были опубликованы на официальном портале ЕГЭ. Темы итогового сочинения были сформированы Рособрнадзором по часовым поясам. Сахалинским школьникам было предложено пять тем на выбор:

1. Когда о человеке можно сказать, что он верен себе?

2. Считаете ли Вы синонимами понятия «отзывчивость» и «милосердие»?

3. Как Вы понимаете слова философа И. Канта: «Человек всегда должен быть целью и никогда средством»?

4. Хорош ли принцип: «как бы чего не вышло…»?

5. Какую роль сильная личность может сыграть в жизни общества?

Продолжительность написания итогового сочинения составила 3 часа 55 минут. За это время ребята успели сначала написать черновой вариант своей творческой работы, а потом переписать ее на чистовик. Надо отметить, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вместо сочинения имели возможность писать итоговое изложение. Они сами выбирают форму написания творческой работы. Сегодня, 6 декабря, изложение писали 28 островных школьников с ограниченными возможностями здоровья. Для этих ребят время на выполнение работы увеличивается на 1,5 часа.

В процессе написания сочинения выпускникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями. Как и на ЕГЭ, запрещалось иметь сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. На территории островного региона творческий экзамен прошел в штатном режиме.

Работы будут оценивать по пяти критериям. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения и грамотность. Сочинения будут проверены в школе, затем отсканированы в региональном центре обработки информации и направлены в федеральный центр тестирования. Узнать свои результаты ребята смогут не позднее 20 декабря 2017 года. Участники, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение повторно уже в следующем году - 7 февраля и 16 мая.

Отметим, что итоговое сочинение может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае ВУЗы сами оценят сочинение в баллах и добавят его к общему результату ЕГЭ.