«Горный воздух» призывает автолюбителей к порядку

Сотрудники спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» ведут активную подготовку трасс к открытию сезона, которое состоится 23 декабря на средней площадке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре комплекса. Но этим работам мешают автомобилисты, использующие склоны для катания.

- Водители передвигаются по горнолыжным трассам «Юго-Западный серпантин» вплоть до горы Лысой, по трассе «Динамо», «Спортивная», «Запад низ» и разбивают с трудом пойманный нами снег. На сегодняшний день естественного снега на горе еще мало, мы активно используем систему искусственного оснежения. Но весь наш труд сходит на нет, когда кто-то на своей машине по своей прихоти решает поездить там, где не должно быть никаких автомобилей, - рассказывает управляющий СТК «Горный воздух» Артем Зубов.

Сотрудники просят сахалинцев с пониманием отнестись к процессу подготовки горнолыжных трасс и не подниматься на склоны на автомобилях. Открытие канатной дороги «Запад» запланировано на 12 декабря.