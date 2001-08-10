Знаменитая доярка отметила юбилей

Почётный гражданин Сахалинской области, герой социалистического труда, ветеран сельскохозяйственной отрасли Валентина Лукинична Илютичева отметила 80-летний юбилей в селе Сокол. Трудовой стаж сахалинки насчитывает почти полвека. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве сельского хозяйства области.

Выдающуюся островитянку поздравили представители областного министерства сельского хозяйства. В гости к знаменитой труженице с цветами и подарками приехали и представители сельскохозяйственного кооператива «Соколовский».

«От всей души поздравляю вас с юбилеем! Это прекрасный повод выразить вам огромную благодарность за многолетний труд на благо Сахалинской области. Немало трудностей было на вашем пути – но одной из главных наград стало уважение людей, которые благодарны вам за вашу работу, которые помнят вас, любят, советуются и чтят», – обратился от имени министерства сельского хозяйства к Валентине Илютичевой директор департамента животноводства и инвестиционного развития министерства сельского хозяйства Сахалинской области Валерий Рыжков.

В день юбилея родственники и гости вспомнили яркие страницы жизни и трудовой биографии Валентины Илютичевой. В адрес именинницы прозвучали многочисленные поздравления, пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Все отметили значительный личный вклад жительницы региона в развитие сельского хозяйства Сахалинской области.

«Я вам скажу – вся семья моя была трудолюбивая, и те, кто уже ушел, до последнего дня трудились, жизни своей без этого не видели. Работу и я свою любила – пусть порой и трудно было. Но зато как веселились, когда был повод – праздники, дни рождения – песни пели до утра! Спасибо вам большое, что не забываете, что навестили! Я очень этому рада», – отметила Валентина Лукинична.

Валентина Илютичева родилась 9 декабря 1937 года в селе Февралевка, которая была в составе современного Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, в крестьянской семье. В 1947 году после освобождения Южного Сахалина семья переехала в посёлок Сокол современного Долинского района. Здесь окончила 7 классов.

Трудовую деятельность начала полеводом в Соколовском отделении, которое входило в состав совхоза «Комсомолец». Через некоторое время перешла работать на ферму. Сначала была подменной дояркой, потом получила группу коров. В совхозе разводили высокомолочную, голштинофризскую породу. В группе было от 25 до 50 голов. Доярке приходилось принимать отёл, убирать в стойлах, таскать фляги с молоком. Позже, когда организовали «родильное» отделение и появились скотники, стало легче. Надои росли, дошли до рекордных – до 8 тонн в год от каждой коровы.

Указом президиума верховного совета СССР от 10 мая 1988 года за достижение выдающихся успехов в повышении продуктивности дойного стада на основе внедрения интенсивных технологий, большой личный вклад в увеличение производства молока и проявленный трудовой героизм Валентине Илютичевой присвоено звание героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Также Валентина Лукинична награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 3-й степени, медалями.

В 2016 году к почетным званиям островитянки присоединилось еще одно – за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области распоряжением губернатора Валентине Илютичевой присвоили звание «Почетный гражданин Сахалинской области».