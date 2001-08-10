«Горный воздух» проводит тренинги для волонтеров

На СТК «Горный воздух» реализуется проект «Я – вклад в развитие моего острова». В его рамках на комплекс привлечены 60 молодых людей от 16 до 18 лет. Сегодня они проходят тренинги по разным направлениям, начиная от этикета (правил поведения волонтеров, встречающих и провожающих гостей), заканчивая навыками оказания первой медицинской помощи и даже изучением английского языка для сопровождения иностранных посетителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в туристическом комплексе «Горный воздух».

Как рассказывает руководитель волонтерского отряда «Горного воздуха» Александр Бакаев, плюсов от такого сотрудничества молодежи и сахалинского курорта много и для одной, и для другой стороны. Первая, помимо бесплатных сезонных ски-пассов, обмундирования и скидок на питание, получает бесценный опыт взаимодействия друг с другом и гостями.

- Это бесконечное общение с людьми, в ходе которого ты учишься вести себя правильно, грамотно реагировать на просьбы и конфликтные ситуации. Помню, в прошлом году была история, когда молодая женщина, пришедшая на гору с ребенком, требовала, чтобы ей предоставили отдельную кабинку для фотографирования. В тот момент у канатки была большая очередь, конечно, мы не могли пойти ей навстречу. Но так как женщина нервничала и кричала, пришлось проявить терпение, чтобы уладить конфликт, - рассказывает Александр Бакаев.

Волонтерское движение «Горного воздуха» поддерживает компания «Сахалин Энерджи». По соглашению оператор проекта «Сахалин-2» помогает учреждению в приобретении снаряжения для волонтеров, в том числе раций, которые необходимы для связи друг с другом и всеми службами комплекса, и самое главное – в обучении молодых людей, в том числе правлам безопасного поведения на горе. В новом сезоне на горе будут работать как «старички» (волонтеры с прошлого года), так и новенькие, и в целом «Горный воздух» набрал больше добровольных помощников, что оправдывается растущим количеством работающих трасс.

- На форуме пишут, что волонтеров привлекают как бесплатную рабочую силу, якобы мы «мерзнем ни за что ни про что». Так могут говорить только те, кто вообще не знаком ни с движением волонтеров, ни с работой на «Горном воздухе», - говорит Александр Бакаев. – Многие из ребят, кто сотрудничает с комплексом, в будущем свяжут свою жизнь с туризмом, и сегодня для них это прежде всего опыт, новые знакомства и любимый вид отдыха.

Набор волонтеров продолжится до открытия сезона, 23 декабря.

Если вы любите активный образ жизни, увлекаетесь горными лыжами, сноубордом, велосипедным спортом, хотите быть полезным и получить возможность часто бывать на «Горном воздухе», вам необходимо заполнить анкету и прислать ее по электронной почте sales.ski.gv@gmail.com.

Все подробности можно узнать в отделе продаж, позвонив по телефону: 51-11-10.