Возобновлено движение пассажирских автобусов в области

В настоящее время циклон перестал оказывать влияние на территорию острова. Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аэропорт города Южно-Сахалинск осуществляет выпуск и прием воздушных судов. Железная дорога и паромная переправа функционируют без нарушений. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений. Возобновлено междугороднее автобусное сообщение.

В результате прохождения циклона было ограничено движение междугороднего автобусного сообщения по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Макаров.