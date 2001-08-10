Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2017
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Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования
17:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Возобновлено движение пассажирских автобусов в области

В настоящее время циклон перестал оказывать влияние на территорию острова. Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аэропорт города Южно-Сахалинск осуществляет выпуск и прием воздушных судов. Железная дорога и паромная переправа функционируют без нарушений. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений. Возобновлено междугороднее автобусное сообщение.

В результате прохождения циклона было ограничено движение междугороднего автобусного сообщения по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Макаров.

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