Юные южносахалинцы «спасли» космонавта

Фестиваль «Будущие ИКаРята» для воспитанников детских садов областного центра и их родителей провели во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска. Восстановить работу энергоблоков и спасти космонавта - такая игровая задача стояла перед участниками итогового мероприятия проекта «Технопарк на колесах: связь поколений». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Проект, направленный на формирование досуговой деятельности юных горожан и тесное вовлечение родителей в процесс обучения, был реализован на средства муниципального гранта. «Технопарк на колесах: связь поколений» стал одним из победителей конкурса социальных проектов «Шаг вперед», который проводится администрацией областного центра третий год подряд.

Участниками фестиваля «Будущие ИКаРята» стали ребята из детских садов города «Черемушки», «Светлячок», «Колокольчик» и «Кораблик». Вместе с родителями дошкольники погрузились в решение серьезной проблемы: по сценарию мероприятия они получили электронное послание от космонавта, занимающегося автоматизацией различных систем для жизни на новой планете. Ученый попал в аварию и просил помощи от команд-участниц, которым необходимо было восстановить работу 4 энергоблоков. Более часа команды будущих инженеров работали на станциях, выполняя различные задания.

На станции «Конструкторское бюро» необходимо было соорудить из робототехнического оборудования тематический уголок «транспортный цех», а в «центре программирования», используя различные датчики, создать подвижных роботов со звуковыми и световыми эффектами. В «научной лаборатории» родители и дети измеряли уровень кислотности, вырабатывали электричество из овощей и фруктов и запускали динамо-машину. Деятельность «творческого отдела» была представлена проектами команд по созданию космической станции будущего.

- Название проекта «Технопарк на колесах: связь поколений» говорит само за себя: умение взаимодействовать и слышать - это важная проблема современных семей, - говорит куратор проекта, заместитель директора ДД(Ю)Т Евгения Харламова. - А в такой непринужденной обстановке, выполняя интересные задания, ребята и родители учатся лучше понимать друг друга. Дошкольники не только получают новые знания, осваивают навыки робототехники, но и весело проводят время со своими мамами и папами, чего им порой так не хватает.

По итогам фестиваля отметили участников, которые в феврале 2018 года продолжат борьбу уже на региональном этапе Всероссийского форума «ИКаРенок».

Проект «Технопарк на колесах...» получил средства муниципального гранта в размере 300 тыс. рублей на покупку оборудования для занятий робототехникой. Всего в 2017 году на конкурс «Шаг вперед» поступило 29 заявок, по итогам отбора было отмечено 8 социальных проектов: финансирование получили 2 некоммерческие общественные организации и 6 физических лиц. Общая сумма грантов - 2 млн рублей.

Отметим, что максимальная сумма гранта составляла 500 тыс. рублей. Грантовые проекты текущего года уже реализованы и были в основном направлены на привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом, создание условий для досуговой деятельности, профориентацию, развитие добровольчества. Охват участников грантовых мероприятий составил более 1000 человек.