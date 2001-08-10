Мечта споттера или Токио за три дня

Кто-то вышивает крестиком, кто-то печет торты, а кто-то рыбачит. Есть люди, настолько влюбленные в небо и самолеты — что готовы ехать днем и ночью, в любую погоду, за редкой птицей или за возможность прикоснуться к ней, они — споттеры. Состояние, когда идя по улице прислушиваешься: не летит ли над городом «сушка». Когда в ботаническом саду вглядываешься не в цветы — а поднимаешь голову к небу: вот-вот должен проходить борт в Сеул. Дома на балконе в ясный день видно пролетающие мимо самолеты китайских перевозчиков. На рюкзаке колышутся ремувки аэропорта и авиакомпании, а на заднем стекле авто наклейка.

Этот вид хобби, безусловно, популярен во всем мире. Но в разных аэропортах к нему относятся по-разному — где-то строят смотровые площадки для всех желающих, где-то гоняют с оружием даже по другую сторону забора. Владивостоку, в этом плане, повезло: администрация аэропорта открывает свои двери минимум четыре раза в год, служба авиационной безопасности внимательно следит, но не выгоняет «подзаборных» фотографов, а представители авиакомпаний открыты для общения.

Так, в один из июльских дней, авиакомпания «Аврора» пригласила всю споттерскую «тусовку» на презентацию такого нам непривычного, но удивительно красивого Bombardier DHC-8, двухмоторного турбовинтового ближнемагистрального самолета. Сказать, что это был восторг — не сказать ничего. Человеку, чья профессия далека от авиации, а мечта — быть ближе к небу, получить доступ к воздушному судну, да еще и к самому романтичному, новому и не опробованному, было бесценно. Это те самые моменты в жизни, когда чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Каково же было мое удивление, когда мне подарили возможность почувствовать эту прекрасную птицу в полете, да еще и в Токио! Нет времени объяснять, едем. Так и собрались: фотограф, видеограф и человек, который может в карту города за границей. Аэроэкспресс, утренний кофе, регистрация, зал ожидания, знакомство с экипажем перед рейсом и в путь.

Пара слов о самом самолете: Bombardier Dash 8 Q400 - это канадский двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный самолёт для линий малой и средней протяжённости. Буква "Q" в названии означает «тихий», благодаря наличию системы снижения уровня шума и вибрации в салоне самолёта до уровня турбореактивных авиалайнеров. А четырехсотая серия отличается улучшенным интерьером и уменьшенным расходом топлива, по сравнению с предыдущими модификациями, а, значит и более низкой стоимостью обслуживания. Расширять географию своих путешествий теперь не только просто, но и комфортно.

Приморское небо в барашках, голубое небо на эшелоне, удобное кресло, напитки, улыбки, теплый плед и тишина, шикарный вид из окна, от которого невозможно оторваться и всего два с половиной часа до самого яркого мегаполиса в моей жизни. Восторг от полета и романтика турбовинтового самолета заставляет начать чувствовать себя в отпуске - на ближайшие дни нет рабочих задач и планов, домашних хлопот и списка дел, только вы и новые впечатления в незнакомой стране с уникальными людьми. Япония всегда казалась мне лично далекой: ценами, менталитетом, языком. Как же я ошибалась — незабываемые выходные были всегда у меня в руках, а барьеры, которые я придумала, были только у меня в голове. Получить заряд позитива для работы и будней на ближайшие полгода можно и за вполне подъемную сумму, японцы оказались до смущения дружелюбными, а разговорный английский там знали все, с кем нам пришлось общаться. Я даже не успела помечтать и заполнить миграционные карты как в иллюминаторе показался берег Японии.

И вот мы в аэропорту «Нарита», в самом его центре, прямо на стоянке. Мини-фотосет и благодарности экипажу, терпевшему нас весь полет (сующих везде свои объективы, задающих много вопросов и просящихся в кабину пилотов по прилету и, кстати, пустили). Тут нас ждал еще один подарок: аккредитация на съемку прямо на перроне. Это как поймать рыбу своей мечты, как выбить из босса редкую вещь в он-лайн игре, как выиграть в лотерею. Получить такую возможность иностранцам — редкая удача и впечатления на всю жизнь.

И первый шок: количество самолетов, каждую минуту — взлет, десятки рулежных дорожек, по которым одновременно движутся самолеты всех мастей: вот два японских гиганта у себя дома, вот борт из Америки, Сингапура, Китая, Южной Кореи, Тайваня, Канады...не знаешь куда смотреть. Глаза разбегаются, а голова вращается на 180 градусов.

Около часа у нас было на съемку того, что раньше мы видели только на картинках. Смотрели, восторгались, завидовали: «вот у кого-то трафик!», а теперь, прямо сейчас, ты стоишь в центре всего этого движения, обдуваемый теплым воздухом из двигателей, за твой спиной бесчисленные парковки и самолеты со всего мира, перед тобой — вальяжно рулит тот, кого дома можно увидеть раз в году, и то, если повезет.

А за стенами паспортного контроля снова поезд, центральная станция, метро и сразу в гущу ночной жизни Токио — на Акихабару. Темнеет рано и быстро, и город наполняется светом от фонарей, рекламы, фар машин и снующих поездов метро на уровне то пятого, то восьмого этажей зданий. Ночью вы не увидите здесь развалов электроники (приходите днем), зато можно сполна оценить гик-культуру самых разных мастей: от анимэ и манги до поклонников консолей разных мастей.

Девушки-промоутеры в костюмах школьниц, разъезжающие на картах по улицам юноши в костюмах марио, тысячи автоматов с игрушками-героями анимэ, стендовые модели, павильоны, посвященные отдельным сагам из книжных и игровых миров, ростовые модели героев онлайн игр. Здесь круто быть фанатом чего угодно: доступность, единомышленники, популяризация игровых вселенных и любовь к развлечениям во всем.

Наутро еще одно популярное место — Сибуя. Самый снимаемый в кино перекресток, квинтэссенция атмосферы города: реклама, модные кафе, брендовые магазины и по сотне людей на каждом из углов перекрестка в час-пик. Рядом — площадь и памятник Хатико, того самого, который ждал своего хозяина 9 лет. Прекрасное место для колоритных кадров, таймлапсов жизни перекрестка и кружки кофе в самой известной сети кофеен.

Так как путешествие было достаточно коротким — решено было не мудрить в поисках уникальных и малоизвестных мест, а прокатится по стандартной программе туриста, конечно, с учетом наших интересов. В конце-концов, популярно — не значит плохо и тут это работает. Следующая остановка — Tokyo Skytree, самая высокая в мире телебашня, имеет две обзорных площадки на высоте 350 и 450 метров. Вид с них впечатляет, как и плотность застройки. Ни одного квадратного метра впустую, город продуман до мелочей и если перестраивается — то точечно и очень аккуратно. А имея телеобъектив или воспользовавшись биноклем можно и вовсе залипнуть, каждый квартал как целый мир.

Столицу однозначно можно назвать зеленой — ка каждом свободном клочке земли — сосны, клены, тисы и идеальный газон. Ты в мегаполисе, но не чувствуешь себя в каменной западне. Владивостоку бы поучиться, вместо того, что бы отказываться от скверов в центре.

К вечеру и на весь следующий день начался дождь, периодически переходящий в ливень с ветром. Погоду мы смотрели и план «Б» у нас конечно был: частично переходим на развлечения под крышей. Ночной Токио было решено смотреть с высоты второй телебашни в городе — Tokyo Tower. С нее открывается прекрасный вид, но главное вечером — не забыть, до которого часа работает метро. Такси в Токио одно из самых дорогих в мире, а расстояния уже не те, что бы без проблем дойти до дома пешком.

Следующий день встретил нас продолжением Тайфуна, было принято решение перестать перебивать себе аппетит бутерами, а найти настоящий суши-ресторан и начать гастрономическую часть трипа. Это оказалось совсем не сложно, и кухня однозначно на высоте. Японцы умеют и любят готовить: что в суши-ресторане, что в японской китайке, фастфуде или кофейне — нас ждала вкусная еда и отличное обслуживание.

А вот что нас заставило все же вымокнуть до нитки — Одайба. Ну как бежать до музея, когда вокруг такое? Мы застали ежегодный фестиваль электронной танцевальной музыки Ultra Japan 2017. Один из крупнейших в мире, собирающий в каждом из городов проведения десятки, сотни тысяч человек. Качественная музыка, мировые знаменитости за пультом, эффектное шоу и счастливые люди вокруг. Эта атмосфера не ограничивается забором площадки, она в воздухе, она повсюду. Я знаю, под что я буду планировать свое следующее путешествие. Ну, вы поняли.

Но до музея передовой науки и технологий мы все же дошли — Мираикан. Масштабный, интерактивный, рассказывающий просто о сложном. Но главная его фишка, конечно, андроиды. Знаменитый робот Asimo живет как раз здесь, но предварительно посмотрите расписание, когда его можно увидеть: мы опоздали на 20 минут и было обидно (залипли на фестиваль). Остальные андроиды доступны для ознакомления в режиме экспозиции. Особенно я рекомендовала это место для семейных визитов и сразу закладывала бы часа два или три по времени. Азиатские технические музеи достойны подражания в исполнении и внимании к прикладной части наук.

Были еще Хард рок кафе, ночная Сибуя, радужный мост на метро без машиниста, покупки электронной мелочи на Акихабаре и окрестности Императорского Дворца, океанариум, парки и ноющие ноги, Роппоноги (бизнес-центр днем и центр тусовок ночью — прим.) под проливным дождем, магазины с покемонами и детский восторг в Disney Store. Три дня в Токио по насыщенности — как месяц, по времени — как мгновение.

И вот мы снова в аэропорту. Грустно и радостно одновременно: совсем не хочется уезжать, но нас ждет полет и в «Нарите» есть чем заняться. Аэропорт имеет несколько обзорных балконов как на территории аэропорта, так и за ее пределами. Мы в первом терминале и сразу натыкаемся на балкон, на котором можно остаться жить. Сзади — фудкорт, впереди — стоянки, рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса. Череда самолетов, которые до этого видели только в интернете настолько захватила, что мы чуть не опоздали на регистрацию. Стойка регистрации на табло не пишется (только гейт), табло и так перегружено информацией, каждые 5 минут вылет и это только одно крыло аэропорта (а есть еще прибытие бортов).

На досмотре в Нарите нет полумер, нет снисхождения, так что даже не пытайтесь уговорить сотрудников, что у вас что-то «чуть-чуть» или «очень надо». Если во Владивостоке удалось пройти на перрон со штативом для видеосъемки, на три сантиметра превышающего регламентированную длину (при наличии всех разрешений на проведение съемки), то в Нарите лежит рулетка. И даже если там будет лишний сантиметр — с большой долей вероятности вы понесете это в багаж. Отзывчивость представителей авиакомпании нас спасает — на штатив оформляются дополнительные бумаги о том, что авиакомпания берет на себя ответственность за негабарит. Все серьезно и официально.

Короткая съемка перед отправлением, прощание с представителями авиакомпании с благодарностями за помощь и в путь. Небо чистое, а в соседнем Саппоро отменены все рейсы из-за тайфуна, который никак не уходит. Признаться честно, мы надеялись на задержку рейса по погодным условиям, что бы хоть немного побыть здесь еще. Очередь на вылет — перед нами около девяти бортов, позади нас еще около четырех. Разбег, набор высоты и разворот, а на полосе уже оторвался следующий самолет. Нарита с высоты птичьего полета:

В креслах комфорта можно полностью вытянуть ноги, кабинный экипаж хлопочет над пассажирами, в иллюминаторе бескрайние облака. Не хочется, что бы полет заканчивался, а я пытаюсь ухватить на память еще мгновение фотоаппаратом, чтобы сохранить эти волшебные выходные на диске. Не отпускают мысли о увиденном и пережитом, но я уже знаю, что постараюсь вернуться в Японию снова. Столько еще не охвачено: природные красоты вулкана Фудзияма, любительский дрифт на Эбису, Киото с его историческим наследием, список можно продолжать долго.



Что я знала о Токио до приезда сюда? «Страна дивания» (D1 Grand Prix — серия профессионального дрифта, проходящая в Японии — прим.), анимэ, капсульных отелей и небоскребов. Свежей рыбы, электронной музыки, родина передовой электроники и техники. Подтвердились ли стереотипы? Да, отчасти, и самые положительные из них. Токио — это бешеный ритм жизни, технологии, высокий сервис и море развлечений.

Точно «нет» и чем меня пугали: что здесь безумно дорого (смотря какой досуг вам интересен, как и в любой другой столице), что японцы — закрытые и не любят чужаков (может, пока ты турист — отношение другое, но всех, кого мы встретили — добрейшие люди), метро сложное (в век смартфонов это странно слышать, как доехать тебе покажет приложение). Давно хотели в Японию? Поезжайте, не слушая чужие предрассудки. Япония уже любит вас.

Автор и участники минитрипа выражают огромную благодарность авиакомпании «Аврора» за организацию поездки и содействие в проведении фото и видеосъемки на борту самолета и на территории международного аэропорта «Нарита».

Вера Быкова. Фото автора.