В Южно-Сахалинске открылся интерактивный музей

Открытие музея технического творчества состоялось на площадке Политехнического колледжа СахГУ при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, этот научно-развлекательный центр создан для изучения законов науки и явлений окружающего мира. В нем также будут проводиться образовательные программы, мастер-классы и циклы лекций для детей, учащейся молодежи и взрослых.

Все экспонаты в музее интерактивны – их можно трогать, включать, крутить, испытывать на прочность, а также собственноручно проводить различные опыты и эксперименты. Каждый экспонат сопровождается пояснительным текстом, помогающим посетителям музея лучше понять законы механики, оптики, акустики и электромагнетизма.

На данный момент в музее собраны экспозиции по наглядному изучению работы законов физики. Здесь можно увидеть преломление света, узнать, что такое вакуум и как он создается, наблюдать работу буровой вышки, изучить двигатель внутреннего сгорания, потренироваться в управлении робота и квадрокоптера.

Музей открыт для коллективных посещений. Предварительная запись по телефону 46-22-23.