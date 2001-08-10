В Южно-Сахалинске открылся интерактивный музей
Открытие музея технического творчества состоялось на площадке Политехнического колледжа СахГУ при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, этот научно-развлекательный центр создан для изучения законов науки и явлений окружающего мира. В нем также будут проводиться образовательные программы, мастер-классы и циклы лекций для детей, учащейся молодежи и взрослых.
Все экспонаты в музее интерактивны – их можно трогать, включать, крутить, испытывать на прочность, а также собственноручно проводить различные опыты и эксперименты. Каждый экспонат сопровождается пояснительным текстом, помогающим посетителям музея лучше понять законы механики, оптики, акустики и электромагнетизма.
На данный момент в музее собраны экспозиции по наглядному изучению работы законов физики. Здесь можно увидеть преломление света, узнать, что такое вакуум и как он создается, наблюдать работу буровой вышки, изучить двигатель внутреннего сгорания, потренироваться в управлении робота и квадрокоптера.
Музей открыт для коллективных посещений. Предварительная запись по телефону 46-22-23.
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