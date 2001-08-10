Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Всероссийская акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДом, охватила практически все общеобразовательные учреждения Сахалина и Курильских островов.
Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области, одной из самых массовых стала акция «Красная ленточка», которая прошла во всех районах региона. Школьные активисты вручали родителям, ученикам и педагогам красные ленточки - символ борьбы с глобальной эпидемией. Поддержку оказали и волонтёры. Ребята распространяли буклеты, листовки, брошюры с информацией о болезни, а также рассказали жителям области о значимости и важности прохождения обследования на ВИЧ.
К всероссийской акции присоединились и воспитанники секций центра технических видов спорта. Ребята заполнили специальные анонимные анкеты, посмотрели фильм «Территория безопасности» о вреде употребления наркотических средств и путях передачи ВИЧ-инфекции. Активными участниками стали также и юные спортсмены области. Тренеры-преподаватели провели с воспитанниками спортшкол классные часы на тему «Как защитить себя от СПИДа» и рассказали ребятам где можно пройти бесплатное анонимное обследование здоровья. Всего в регионе участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» стали свыше тридцати тысяч школьников.
Всероссийское масштабное мероприятие, приуроченное к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом, организовал фонд социально - культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой, при поддержке федерального министерства здравоохранения. Акция проходила по всей стране с 27 ноября по 3 декабря.
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