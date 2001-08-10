Под девизом «Играй, спасай, учись!» в Южно-Сахалинске прошел чемпионат по знанию основ детской безопасности «Сеня – Спасатель», собравший более 50 участников из разных школ Южно-Сахалинска. В итоге в борьбу за звание победителя вступили 9 команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Для того чтобы заработать звание знатоков безопасности, ребятам необходимо было после просмотра роликов с Сеней правильно ответить на вопросы о безопасности поведения в различных ситуациях, продемонстрировать наработанный навык игры в «Сеню-Спасателя», а также проявить товарищеский дух.

«Ребята поразили нас глубиной знаний, азартом и готовностью работать в команде. Отдельно хотим отметить педагогов, которые помогали готовиться к чемпионату, поддерживали и переживали за ребят», - говорят Олеся Шматко и Анна Цепляева, сотрудницы образовательного центра «Альфавиль», г. Москва, отвечавшие за состязательную часть чемпионата.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Киберспасатели» из 11 школы, набравшая более восьми тысяч очков. Также почетных призов удостоились команды «Ну, погоди» (8 школа), «Юные спасатели» (кадетская школа) и «Виктория» (19 школа). Все участники получили сувениры от главного героя игры Сени и его лучшего друга Васьки.

Прошедший чемпионат – это финальное мероприятие проекта по созданию мультимедийной игры для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров «Сеня-Спасатель». Как говорить с детьми на важные темы? Как мотивировать детей думать и говорить о безопасности? Через игру, считает ее создатель, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, Владимир Вайнер.

Из мультфильмов и комиксов про Сеню – мальчика, который знает все правила безопасности, выросла полноценная мультимедийная игра, где советы и рекомендации для детей поданы в интересной игровой форме. Сюжет игры «Сеня – спасатель» прост: друг — горе-кот Васька потерялся и Сеня идет его искать. Мальчик путешествует по Сахалину и проходит различные испытания. Чтобы помочь юному спасателю, игрок должен просматривать сюжетные ролики, отвечать на вопросы и проходить логические игры.

Разработка и реализация проекта по созданию игры «Сеня-Спасатель» осуществляется при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках партнерской программы с ГУ МЧС России по Сахалинской области и министерства образования Сахалинской области «Безопасность – это важно». За 12 лет существования программы реализовано большое количество разнообразных проектов. Мультимедийная игра «Сеня-Спасатель» для смартфонов и планшетов – один из проектов 2016-2017 годов, отвечающий запросам новой и взрослеющей аудитории детей. Игра бесплатная и доступна для скачивания в AppStore и Google Play.