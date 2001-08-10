Южно-сахалинские остановки оборудуют электронными табло

На остановочных пунктах в Южно-Сахалинске начался монтаж электронных информационных табло. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, специалисты планируют завершить работу до конца декабря.

Всего современной техникой, которая будет оперативно представлять данные о приближающихся автобусах, оборудуют 45 остановок, расположенных в центре города. По мнению специалистов, устанавливать дорогостоящие табло на окраинах областного центра нецелесообразно из-за частых случаев порчи муниципального имущества.

- Табло соответствуют всем нормативам и требованиям технического задания, а главное - имеют совместимость с программным обеспечением, находящимся в центральной диспетчерской службе города, - сказал начальник МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Александр Волобуев. - Светотехника изготовлена в России.

Все табло пронумерованы и функционируют автономно. Если какое-то из них выйдет из строя, перезагружать все не придется. Диспетчер будет работать с каждым табло индивидуально. На экране устройства содержатся номера маршрутов, наименование конечной остановки, до которой движется автобус, а также оставшееся время прибытия ближайшего автобуса к данному остановочному пункту.

Устанавливают светотехнику согласно техническому заданию на высоте 2,5-3,5 метра. Текст возможно будет прочитать с расстояния 30-40 метров.

Яркость табло дистанционно контролирует диспетчер. Но специалисты планируют установить временной интервал: в утренние часы она будет повышаться, в вечерние - снижаться. Кроме того, в планах возможность работы табло в автоматическом режиме, который позволит включать и выключать технику в заданное время, чтобы не пришлось тратить муниципальные средства на впустую потребляемую ночью электроэнергию.

До введения новых электронных панелей в эксплуатацию жителям и гостям областного центра отслеживать реальное нахождение автобусов на линии и время ожидания их прибытия к определенной остановке можно с помощью портала общественного транспорта Южно-Сахалинска.

Стоит отметить, что электронное табло у областной библиотеки не имеет отношения к муниципалитету. Данную технику приобретала, монтировала и эксплуатировала частная компания.