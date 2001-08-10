13 и 14 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

13 и 14 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. 2-я Комсомольская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19-а, 21 – 23; Комсомольская, 27; пер. Горького – полностью; Железнодорожный, 1-а – 13 декабря с 9:30 до 17:00;

- садовые общества и товарищества «Бодрость», «Волжанка», «Гудок», «Дельфин», «Дорожник», «Искатель», «Комарово», «Коробейники», «Малинка», «Маяк», «Медик», «Ромашка», «Турист», «Тюльпан», «Элита», «Энергетик»; ул. Донская, 9, 11, 13, 17; Керамическая, 1, 3 – 8, 10, 12, 14; Минская, 4, 10, 12; Холмская, 5-б, участок № 9; Холмское шоссе, 1 – 3-б, 6 – 8, 10, 14, 20, 22; пер. Керамический, 3-а, 9 – 11; Холмский, 3 – 9, 14 – 18 – 13 и 14 декабря с 10:00 до 16:00;

- ул. Долинская, 28, 28-а, 30, 30-а, 32, 32-а, 37, 37-а, 39 – 14 декабря с 9:00 до 15:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.