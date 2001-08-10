В Шахтерске провели урок ПДД для дошкольников

В целях профилактики наездов на несовершеннолетних пешеходов и закрепления навыков поведения на дороге в зимний период, сотрудники дорожной полиции Углегорского района провели урок дорожной безопасности для воспитанников детского сада №8 г. Шахтерска.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, в начале мероприятия дошкольники вспомнили дорожные знаки, на которые должен ориентироваться пешеход при переходе проезжей части и сигналы светофора. После теории дети приступили к наглядному изучению правил дорожного движения с использованием макета проезжей части с пешеходными переходами, светофорами и дорожными знаками. Инспектор дорожной полиции напомнила детям, как необходимо переходить дорогу по регулируемому и не регулируемому пешеходному переходу. Потом дети разделились на водителей автомобилей и пешеходов, и согласно сигналам светофора, осуществляли дорожное движение. Они с радостью попробовали себя в роли водителей и пешеходов, отработав и закрепив знания по правилам перехода дороги.

На память о встрече дошкольники получили воздушные шары и пообещали сотруднику Госавтоинспекции неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В завершении, сделав общее фото на память с плакатами Всероссийской акции «Пристегнись, Россия!», присоединились к масштабному мероприятию, которое проходит на территории Российской Федерации с 19 ноября 2017 года.