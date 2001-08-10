Островные школы получили новые автобусы
10 пассажирских машин марки «ПАЗ» отправятся в районы, где заменят устаревшую технику. Документы и ключи от них сегодня были переданы директорам школ, в основном, сельских.
Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, среди получателей – учреждения образования сел Чапаево, Вал, Красногорск, Бошняково, Леонидово и Покровка. Автобусы также предназначены для городских школ Анивы, Охи и Александровска-Сахалинского. Одно транспортное средство направят в Южно-Курильск.
В селе Октябрьском, откуда школьники добираются в соседнюю Покровку на учебу, новую технику ждали давно. С наступлением зимы для ребят каждая поездка в школу начинает ассоциироваться с холодом.
- Мерзнем все 20 минут в пути, автобус очень холодный, - говорит учащийся Артем Новиков.
Новый транспорт, который приходит на замену старому, теплый и безопасный. Модель рассчитана на поездки по бездорожью, оснащена тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
В каждой из поступивших в сахалинские школы пассажирских машин 22 посадочных места для детей и еще 2 - для взрослых сопровождающих. В салоне есть кнопки экстренной связи с водителем, все сидения оборудованы специальными ремнями безопасности. Скорость движения ограничена 60 километрами в час. Кроме того, специальные устройства препятствуют перемещению машин при открытых дверях. А для удобства школьников в автобусах имеются багажные полки под размещение ранцев.
- Приобретение современных школьных автобусов позволит заменить парк устаревшей техники в районах. Это повысит безопасность и обеспечит комфорт при перевозке школьников к местам обучения, а также на культурно-массовые и спортивные мероприятия, - отметил заместитель председателя правительства региона Антон Зайев, который принял участие в церемонии передачи ключей от пассажирских машин. - Наша главная задача - создать равные условия для получения качественного образования всех детей, независимо от их места жительства. Для обеспечения доступности общего образования в регионе создана достаточная сеть школьных маршрутов. Сегодня школьные автобусы перевозят свыше 3 тысяч сахалинских и курильских школьников по 112 маршрутам.
По словам министра образования Сахалинской области Натальи Мурашовой, власти региона вот уже несколько лет планомерно обновляют школьный автобусный парк. Во всех образовательных организациях области разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности.
Данная работа проведена в рамках выполнения задачи президента Владимира Путина по обеспечению доступности качественного общего образования, а также реализации госпрограммы по развитию образования на 2013-2020 годы.
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