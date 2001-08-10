«Горный воздух» готовится к приему гостей

В эти дни на нижней площадке комплекса в районе стадиона «Спартак» близится к завершению строительство входной группы. С ходом работ на объекте ознакомился губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Лицом обновляющегося «Горного воздуха» станет входная группа в районе стадиона «Спартак». Двухэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи метров будет включать в себя пункт проката, магазины, ресторан, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также видеозал с детской игровой зоной. Будут также созданы необходимые условия для маломобильных граждан.

В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. В несколько смен здесь трудятся 120 рабочих. Они ведут монтаж фасада, в помещениях они занимаются отделкой, монтажом электрооборудования и сантехники.

- Занимаясь этим объектом, мы учли все пожелания клиентов «Горного воздуха», среди которых как жители нашей островной области, так и ее гости, - сказал Олег Кожемяко по итогам посещения объекта. – Перед строителями поставлена задача – к Новому году запустить пункт проката, кассы, камеры хранения, чтобы любители горных лыж и сноуборда могли входить на территорию комплекса через входную группу и пользоваться ее основными услугами. В результате повысится качество обслуживания посетителей «Горного воздуха».

Полностью завершить работы по входной группе планируется в январе. А в ближайших планах – продолжение работ по созданию новых горнолыжных трасс и канатных дорог на горе Красной, а также начало строительства в долине реки Еланьки горнолыжной деревни, состоящей из шале и коттеджей, и шале в районе базы «Динамо». Эти объекты будут использоваться в качестве гостиниц.

Популярное место отдыха жителей области - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», находящийся в непосредственной близости от Южно-Сахалинска на горе Большевик, - был открыт на Сахалине в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года, которая проходила в японском городе Саппоро. В постперестроечные годы спортивно-туристический комплекс оказался фактически заброшенным. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в 21 веке. В настоящее время «Горный воздух» в соответствии с постановлением правительства России стал центром одноименной территории опережающего социально-экономического развития. В ее рамках создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов и из-за рубежа. Сегодня здесь уже имеется самая обширная на Дальнем Востоке зона катания и продолжается создание современной спортивной инфраструктуры. До 2020 года будет построено свыше 85 километров горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения и девять новых канатных дорог. За счет частных инвестиций будут возведены две крупные гостиницы, горнолыжная деревня, два водноспортивных центра, спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс, аэровокзал. Ожидается, что через несколько лет количество посетителей превысит 600 тысяч человек в год, а ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составят свыше 500 миллионов рублей.