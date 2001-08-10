В проекте «Хоккей в школу» поучаствует 5 учебных заведений Южно-Сахалинска
Проект «Хоккей в школу» стартует в Южно-Сахалинске в начале следующего года и охватит пять школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
Первая ласточка охватит пять образовательных учреждений областного центра, на территории или вблизи которых расположены хоккейные коробки - школы №9, 23, 26, №19 (село Дальнее) и №30 (Луговое). В дальнейшем - по мере появления новых хоккейных кортов - проект расширит географию.
«Хоккей в школу» - это совместный проект министерства спорта и молодёжной политики области и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Уникальное для региона направление позволит учащимся 2-3 классов с малых лет осваивать азы хоккея во внеурочное время. Дети смогут тренироваться в современной экипировке и будут обеспечены необходимым спортинвентарём. В рамках проекта планируется задействовать около сотни школьников.
Вопрос запуска проекта «Хоккей в школу» обсуждался во время конференции с представителями муниципалитетов области, посвящённой празднованию 70-летия образования в Сахалинской области органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
- Главная цель проекта – не только развитие и популяризация детского и молодёжного хоккея, но и оздоровление детей. Занятия физкультурой на свежем воздухе всегда идут на пользу растущему организму, - отметил министр спорта и молодёжной политики региона Сергей Буренков. - Ученики младших классов смогут тренироваться при школах в течение трёх лет. За это время они овладеют необходимыми навыками и в дальнейшем при желании смогут перейти в профессиональную секцию. Для них это будет своего рода стартом в большой спорт.
По поручению губернатора Олега Кожемяко в январе 2016-го региональный минспорт совместно с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» запустили проект «Лыжи в школу». В рамках меморандума, подписанного в апреле прошлого года, был закуплен 181 комплект горнолыжного оборудования, а также два снегохода для прокладки лыжных трасс. На эти цели было выделено 1,5 млн рублей.
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