В Южно-Сахалинске проходит инвентаризация дачных участков

Администрация Южно-Сахалинска проводит инвентаризацию дачных участков. Это касается территорий тех ДНТ и СНТ (дачные или садоводческие некоммерческие товарищества), границы которых в силу различных причин не подтверждались на протяжении нескольких десятилетий и были регламентированы еще советскими госактами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Как рассказали в департаменте землепользования администрации Южно-Сахалинска, инвентаризация дачных участков проводится с целью определить точные границы ДНТ либо СНТ. Импульсом для выполнения этой работы послужили случаи, когда председатели некоторых товариществ самовольно нарезали земельные участки дачникам. Это является грубым нарушением действующего законодательства и причиной конфликтов между соседями. Сейчас специалисты приступили к изучению и анализу всех существующих документов.

Вместе с тем в мэрии напоминают, что в целях защиты права собственности на недвижимое имущество собственникам, землепользователям и землевладельцам необходимо обеспечить проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет принадлежащих им земельных участков (ЗУ) или уточнить местоположения границ ЗУ в случае, если они не установлены в соответствии с законодательством, а также оформить право на свои ЗУ в Едином государственном реестре недвижимости.

Для проведения кадастровых работ и подготовки межевых планов нужно заключить договор с кадастровым инженером, имеющим квалификационный аттестат. Подготовленные им межевые планы ЗУ в кратчайшие сроки подлежат направлению в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сахалинской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (возможно через многофункциональный центр).

За более подробной информацией южносахалинцы могут обратиться в департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска по тел. 300-677, доб. 6.