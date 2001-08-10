Госавтоинспекторы и школьники Макарова сказали «Пристегнись, Россия»

В рамках всероссийской социальной кампании «пристегнись, Россия» госавтоинспекторы Макарова, совместно с учащимися начальных классов провели профилактическую акцию.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении ГИБДД ОМВД России города Макарова, дети рассказали водителям и их пассажирам о цели проводимого мероприятия, что ремень безопасности - это распространенная, широко используемая система безопасности в автомобиле. Согласно правил дорожного движения водитель обязан, использовать ремень безопасности, и удостовериться в том, что все его пассажиры пристегнуты. Особое внимание школьники акцентировали на правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля.

В завершении беседы каждый водитель получил памятку с наглядными примерами использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.