Автоинспекторы призывают южносахалинцев быть осторожней на дорогах

Первую неделю декабря, в городе Южно-Сахалинске зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов. Два из них произошли непосредственно на нерегулируемых пешеходных переходах, по вине водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. Причиной возникновения остальных дорожных аварий стало нарушение пешеходами п.4.3 ПДД РФ, в котором сказано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по специальным переходам. Итогом такой беспечности со стороны пешеходов стали травмы и длительная реабилитация у подростка и смерть женщины от травм, полученных при ДТП.

В связи с чем, госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части и не нарушать правила дорожного движения, водителей во избежание ДТП соблюдать скоростной режим, при движении учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановочных комплексов и образовательных учреждений.