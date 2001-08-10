Автоинспекторы призывают южносахалинцев быть осторожней на дорогах
Первую неделю декабря, в городе Южно-Сахалинске зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов. Два из них произошли непосредственно на нерегулируемых пешеходных переходах, по вине водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. Причиной возникновения остальных дорожных аварий стало нарушение пешеходами п.4.3 ПДД РФ, в котором сказано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по специальным переходам. Итогом такой беспечности со стороны пешеходов стали травмы и длительная реабилитация у подростка и смерть женщины от травм, полученных при ДТП.
В связи с чем, госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части и не нарушать правила дорожного движения, водителей во избежание ДТП соблюдать скоростной режим, при движении учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановочных комплексов и образовательных учреждений.
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