Студенты политехнического колледжа проверили себя на знания юриспруденции
Студенты третьего курса политехнического колледжа СахГУ приняли участие во всероссийском юридическом тесте, проведение которого организовала «Молодая Гвардия».
Напомним, акция приурочена ко Дню прав человека, который международное сообщество отмечает 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт по правам человека. Целью провозглашения этого дня является привлечение внимания «людей во всем мире» к всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов.
Как сообщили ТИА «Острова» во всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», будущим юристам, третьекурсникам отделения «Право и организация социального обеспечения» было предложено ответить на 54 вопроса. Несмотря на то, что специализацией ребят является право социального обеспечения, они неплохо справились с заданиями теста, поскольку получают знания по конституционному, административному, трудовому праву, организации управления государственными органами, теории государства и права и др.
По словам преподавателя колледжа Анны Николаенко, в соответствии с государственным заданием колледж готовит специалистов-юристов для системы социального обеспечения, которые могут проконсультировать граждан о механизмах социальной защиты населения. Далеко не все люди знают о своих правах, мерах социальной поддержки, и здесь им на помощь приходят юристы, так что выпускники колледжа весьма востребованы.
- Большая признательность директору колледжа, депутату городской думы Южно-Сахалинска Сергею Сергеевичу Шарову за помощь в организации экспресс-»мозгового штурма» общефедерального значения. Хочу отметить, что мы всегда находим у него поддержку при проведении различных молодежных акций, - сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус. - В такой игровой форме ребята проверили свои знания, и надеюсь, если в них есть пробелы, будут их самостоятельно преодолевать. Пользуясь случаем, приглашаю всех южносахалинцев принять участие в очередном интеллектуальном турнире - в тесте по истории Великой отечественной войны, который пройдет завтра, 9 декабря, в областной научной библиотеке в 11.00.
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