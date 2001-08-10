Южносахалинцам расскажут о Хоккайдо времен средневековья

В эту субботу, 9 декабря, жителям областного центра расскажут о средневековой истории Сахалина, Курильских островов и Хоккайдо. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Лекцию проекта «Лекториум» проведет заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Александр Василевский. Мероприятие состоится в 12.00 в городской библиотеке имени Олега Кузнецова (ул. Ленина, 244).

В рамках проекта, разработанного МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» совместно с центром молодежных инициатив и Сахалинским государственным университетом, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить лекции по психологии, литературе, географии, астрономии и т. д. Участие в них абсолютно бесплатное и не требует предварительной записи.

Ознакомиться с расписанием проекта «Лекториум» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».