15 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

15 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- садовое некоммерческое товарищество «Энергия»; дачный массив планировочного района Хомутово – 15 декабря с 9:00 до 17:00;

- ул. 2-я Центральная, 36, 38, 39-б, 40, 48, 59, 62, 72, 70, 76, 90-а, 97; 4-я Заречная, 27, 33-б, 34 – 36, 38, 42-а, 42-б, 44, 45, 49, 49-а, 59, 59-б, 59-в, 61, 63; Июльская, 65-а, 72, 83, 83-а, 87; Флагманская, 8; пер. 2-й Заречный, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а, 17, 17-б, 19-а, 21-б, 46 – 15 декабря с 13:00 до 17:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.