В Южно-Сахалинске «переехал» Дед Мороз
В Южно-Сахалинске сменилась резиденция Деда Мороза - из городского парка им. Гагарина она перебралась в здание бывшего детского сада севернее площади Славы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
На прилегающей территории развернется большой игровой городок, где гости встретятся с символами года. А вечерами здесь будет проводиться светотехническое шоу.
В просторном капитальном здании, куда подведены тепло, вода и электричество, разместятся зал приема Деда Мороза и Снегурочки и зал для проведения новогодних мастер-классов по расписыванию гипсовых фигур и изготовлению открыток.
Как рассказала заведующая культмассовым отделом парка Валентина Романова, для удобства родителей и детей не только изменили место встречи с Дедом Морозом, но и продлили время мероприятий. Свой первый прием новогодний дед и внучка проведут первого января с 14.00 до 17.00. Со 2 по 8 января визит в резиденцию можно нанести с 11.00 до 16.00. Как обещают организаторы, подарков хватит каждому ребенку.
Сейчас в помещениях идут строительные работы. По задумке дизайнера залы оформят с элементами хохломской росписи и гжели. Летом в здании будут проводиться творческие мероприятия для детей и молодежи.
Отличным новогодним настроением можно будет зарядиться и на территории городского парка, который в дни зимних праздников традиционно становится самым посещаемым местом Южно-Сахалинска. Здесь будут работать пять сказочных площадок. Официальный старт мероприятий назначен на 16 декабря. Они рассчитаны как на малышей, ребят постарше, так и на взрослых.
Сейчас в парке идет заливка катка, территория украшается гирляндами, консолями, перетяжками. В ближайшие дни начнется строительство большого снежного городка в районе озера Верхнего и монтаж ледовых фигур, прозрачный материал для которых доставили специально из Охи.
Во время новогодних каникул ежедневно в парке будут проводиться концерты и фейерверки.
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