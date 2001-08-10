Ирина Тыльная проведёт приём граждан в Александровске-Сахалинском

12 декабря, в Российской Федерации проводится день приема граждан. Не исключением станут и подразделения спасательных служб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

С 12 до 20 часов граждане смогут обратиться в органы островного государственного пожарного надзора лично, по телефону, а также по иным видам связи.

В Александровск-Сахалинском районе с жителями и гостями первой столицы островного региона будет общаться Ирина Владимировна Тыльная, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Сахалинской области – заместитель главного госинспектора области по пожарному надзору.

Для того чтобы задать Ирине Владимировне вопрос, необходимо прийти с 14.00 до 17.00 в Александровск-Сахалинскую пожарную часть (Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 47). Во время приёма александровцы смогут получить исчерпывающие пояснения по требованиям пожарной безопасности, правоприменительной практике и иным направлениям деятельности, находящимся в компетенции государственного пожарного надзора.

По опыту подобных мероприятий, проведённых ранее, чаще всего граждан интересует вопрос о правилах пожарной безопасности на придомовой территории. Индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц интересуются условиями соответствия объекта требованиям пожарной безопасности и особенностями независимой оценки пожарного риска.

Предварительная запись на прием будет осуществляться до 17.00 11 декабря по телефонам 8 (42434) 4-34- 62, 8 (914) 740-97- 95, либо в территориальном отделении надзорной деятельности и профилактической работы Александровск-Сахалинского района (Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 47).