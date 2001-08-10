Знакомство с региональной авиацией: в приморский Терней на DHC 6-400

Я родилась и выросла во Владивостоке, но к своему большому сожалению, почти не видела Приморье своими глазами. С каждым годом на моей личной карте все меньше белых пятен — этой весной я наконец увидела красоты полуострова Гамова, летом оценила бирюзовые волны Ливадии, прокатилась до Находки и Славянки, восторгалась видами с горы Туманной. Но даже в конце октября туристический сезон тут не заканчивается: кто-то продолжает восхождение по горам края, где уже появляется первый снег, кто-то выбирает охоту, а мы решили поехать в Терней.

Транспорт был выбран не случайно: это ближнемагистральный турбовинтовой самолёт Viking DHC-6 Twin Otter, а я вот уже третий год любуюсь им с земли, караулю с фотоаппаратом на посадке и слышу восторженные отзывы знакомых о том, что им больше не нужно проводить полдня в дороге к родителям. Пришло время почувствовать, что значит путешествовать на высоте трех километров.

Утренний аэропорт встретил нас прохладой, низкой облачностью и акварельным рассветом. Кофе выпито, ожидание в стерильной зоне и вот он — волнующий момент любого путешествия. Короткая прогулка по перрону, занимаем места в самолете, отвечаем на вопросы других пассажиров о том, что мы собрались тут снимать и готовимся к вылету.

По реакции людей в салоне вижу, что полёт все еще остается событием — это меня радует и огорчает одновременно. Радует, что большинство неравнодушно к авиации, с трепетом относится к труду людей в этой области и умеет получать удовольствие от поездки. Огорчает то, что когда-то региональная авиация на Дальнем Востоке не была удивительным явлением: отдаленные районы и населенные пункты были связаны огромной маршрутной сетью, для комфортной жизни людей, поддержания связи с краевым центром и другими поселками и деревнями. Л-410, Як-40 и Ан-2 каждый день перевозили сотни человек, возили грузы, почту. Выполняли сельскохозяйственные работы, экспедиционные рейсы, доставляли медикаменты и продовольствие в самые северные районы Камчатки, Магадана, Чукотки, Якутии для кочевых народов. Давали сотни рабочих мест людям, делая своих земляков ближе к родным.

С развалом СССР постепенно не стало и региональной авиации. Отрезанными от областных центров оказались деревня и поселки, не имеющие железнодорожного сообщения и куда ведет лишь грунтовая дорога, которая становится непроходимой в непогоду, например, как в село Агзу. Нелегко и жителям других районов — вместо пары часов по воздуху теперь путь на автобусах стал занимать по семнадцать часов. Мне радостно, что хоть и спустя почти четверть века, но малая авиация возвращается на Дальний Восток. Небольшими, но уверенными шагами, силами авиакомпаний, администраций и просто смелых людей. Здорово быть частью начала этого замечательного явления, пусть и в качестве пассажира. Я уверена, что через десять лет буду составлять сложные маршруты для своих путешествий, а пока — в Терней!

Самолет, на котором мы летим - DHC 6-400 Twin Otter производства канадской компании Viking Air Limited. Это 19-местный турбовинтовой пассажирский самолёт, широко используемый на воздушных линиях малой протяжённости, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами и в экспедиционных условиях. Крейсерская скорость самолета составляет 338 км/ч, полет проходит на высоте трех километров, а дальность полета составляет до 1800 км. Эксплуатанты данного самолета имеют самую широкую географию, которую только можно представить: около сорока стран мира, от Австралии до Гренландии, самолет делает людей ближе в каждом из регионов. Самый удивительный аэропорт, пожалуй, в Шотландии - Барра, где взлетно-посадочная полоса - это песчаный берег во время отлива, и единственный, кто может там приземлиться - DHC 6.

В самолете, конечно, слышен шум винтов, но вполне можно вести беседу с соседом не крича. Общие впечатления о полете - позитивные. В салоне тепло, удобно, хоть и с вещами будет тесновато, поэтому с большой сумкой в салоне делать нечего (для этого есть два багажных отсека). На передних рядах можно подглядывать за работой пилотов - проход в кабину не огорожен, что заставляет «залипнуть» на работу экипажа надолго. Отвлечься заставляют только действительно шикарные виды из окна.

Природа поражает своим величием, круче гор могут быть только горы на рассвете, а облака, кажется, можно потрогать рукой. Полет проходит на высоте примерно 3300 метров, с погодой нам повезло - без сильного ветра и непроглядной облачности можно просто ехать и под любимую музыку наслаждаться просторами родного края. Я уверена, любой другой край, не только Приморский, будет смотреться не хуже, в нашей стране фантастическая природа. Люблю летать еще и потому, что только с высоты задумываешься над ее уникальностью, масштабами и бескрайними просторами. Нереальное эстетическое удовольствие, в котором хочется просто раствориться - будь то сопки или участки маршрута над морем.

И вот из иллюминатора уже виден Терней - посёлок городского типа на северо-востоке Приморского края, административный центр Тернейского района. Посёлок стоит на правом берегу реки Серебрянки, которая впадает в Японское море буквально через три километра. Терней приравнен к районам крайнего севера по экономическим причинам. От Владивостока посёлок удален на 665 километров, а его население составляет чуть более трех тысяч человек. Бухта Терней была открыта великим французским мореплавателем, графом Лаперузом 23 июня 1787 года, и названа им же в честь французского мореплавателя адмирала Шарля де-Тернея.

Посадка на грунтовую полосу — тоже впервые в моей жизни. Эффектно выглядит снаружи, комфортно по ощущениям в салоне. К слову, параметры взлетно-посадочной полосы были одним из важнейших критериев при выборе типа воздушного судна для осуществления региональных полетов. При выборе самолета для перевозок по Приморскому краю рассматривали американскую Cessna Grand Caravan 208B, американскую Beechcraft King Air 350, чешскую Let L-410, помимо Viking DHC-6 Twin Otter.

Оценивали эксперты по критериям возможности использования существующей сети аэропортов с учетом особенностей взлетно-посадочных полос (грунт, размеры полосы), уровню безопасности (эксплуатация в суровых климатических условиях, наличие современной авионики) и экономическая эффективность (вместимость, расход топлива, производственные расходы). На все 10 аэропортов края подходил только DHC-6 - в Амгу, например, длина грунтовой полосы всего 600 метров, а ширина 60 метров. В селе Агзу (самый северный населённый пункт Приморья) и того меньше - 550 метров. Кроме того, этот самолет при модификации шасси может садится на снег или воду.

Существующая маршрутная сеть насчитывает девять поселков и сел Приморья. Прилет в Терней означает, что мы на месте. Далее маршрут, в зависимости от дня недели, следует в Амгу, Светлую или Единку, на самый север Приморья.

Проводив самолет и имея чуть больше двух часов в запасе до обратного рейса, отправляемся знакомиться с поселком поближе. Раньше в Тернее существовал развитый рыбопромысловый колхоз (основным профилем была добыча сельди) с сельскохозяйственным отделением, занимавшимся сбором ресурсов в тайге и лесозаготовкой. Время внесло свои коррективы и сейчас основной интерес это место представляет, в первую очередь, с туристической точки зрения. Вид на Терней с берега реки Серебрянка.

Терней совсем не вгоняет в депрессию, как многие небольшие населенные пункты нашей необъятной страны Прекрасная природа и любовь к своему дому везде: в разноцветном фасаде одноэтажного деревянного домика, в резном заборе, работающей библиотеке, ремонтируемом мосте. Здесь даже расположился Информационный эколого-просветительский центр Сихотэ-Алинского заповедника, деятельность его направлена на работу с детьми и организацию экологических мероприятий.

Вскоре за нами и остальными пассажирами вернулся из Светлой DHC-6. Улетая,как обычно, строим планы вернуться, только летом. Дорога домой казалась просто волшебством: те пушистые кучевые облака, зефир, невесомое счастье, которое большие самолеты разрывают крылом, рассеивают спутным следом и пролетают за секунды, здесь медленно проплывали за окном, давая разглядеть всю красоту неба. Это лучше, чем крутой фильм в кинотеатре, это не передать словами. Я бы проводила все свободное время в полете и верю, что мы еще встретимся на борту прекрасного регионального самолета.

Самолет, на котором мы прилетели, назван в честь Владимира Арсеньева - географа, путешественника, писателя, этнографа и исследователя Дальнего Востока. Он тоже бывал в Тернее и окрестностях в 1906 году вместе со своим проводником Дерсу Узалой.

Вера БЫКОВА. Фото автора