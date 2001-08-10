Преимущества электронных услуг обсудили в Дальнем
Для жителей с. Дальнего специалистами администрации города Южно-Сахалинска проведен выездной прием по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Временно местный дом культуры стал консультационным пунктом, где все желающие могли пройти регистрацию на портале госуслуг и тут же подтвердить свою учетную запись. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
- Это не первый наш выездной прием по оказанию государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. Такие же встречи прошли с жителями Ново-Александровска и Лугового, сел Синегорск, Ключи, Березняки и Старорусское, - рассказывает старший специалист аналитической службы администрации города Южно-Сахалинска Ольга Ефременкова. - В основном граждане интересуются, какие услуги можно получить в электронном виде, или приходят с целью подтвердить свои учетные данные на едином портале госуслуг, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами портала.
Сегодня администрация города предоставляет 26 государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Среди наиболее популярных, которые можно получить не выходя из дома, выдача архивных справок, выписок и копий документов, согласование перепланировки помещений, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся объектов и согласование установки рекламных конструкций. С полным перечнем электронных услуг муниципалитета можно ознакомиться на официальном сайте города.
- У меня есть компьютер, и внуки помогают осваивать его, мне всегда интересно узнавать что-то новое. Сюда я пришла, чтобы получить доступ к госуслугам. Это удобно: не надо стоять в очередях и все можно сделать через специальный портал, - поделилась жительница Дальнего Екатерина Скрипка.
Из существенных плюсов - получить услуги в электронном виде гражданин может в любое время суток и в удобном для себя месте. Скорость исполнения таких обращений зачастую выше, чем поданных лично. Число государственных и муниципальных электронных услуг постоянно растет, в настоящее время администрация города Южно-Сахалинска оказывает 26 услуг в электронном виде, в следующем году их число увеличится до 30.
Получить консультацию по электронным госуслугам можно по телефону 300-810, а также в автоматической справочной службе, предоставляющей информацию о едином портале госуслуг, порядке регистрации и подтверждении личности, по телефону 300-690.
Завершающий в этом году выездной прием в планировочных районах пройдет 15 декабря в Хомутово.Для жителей с. Дальнего специалистами администрации города Южно-Сахалинска проведен выездной прием по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Временно местный дом культуры стал консультационным пунктом, где все желающие могли пройти регистрацию на портале госуслуг и тут же подтвердить свою учетную запись. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
- Это не первый наш выездной прием по оказанию государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. Такие же встречи прошли с жителями Ново-Александровска и Лугового, сел Синегорск, Ключи, Березняки и Старорусское, - рассказывает старший специалист аналитической службы администрации города Южно-Сахалинска Ольга Ефременкова. - В основном граждане интересуются, какие услуги можно получить в электронном виде, или приходят с целью подтвердить свои учетные данные на едином портале госуслуг, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами портала.
Сегодня администрация города предоставляет 26 государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Среди наиболее популярных, которые можно получить не выходя из дома, выдача архивных справок, выписок и копий документов, согласование перепланировки помещений, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся объектов и согласование установки рекламных конструкций. С полным перечнем электронных услуг муниципалитета можно ознакомиться на официальном сайте города.
- У меня есть компьютер, и внуки помогают осваивать его, мне всегда интересно узнавать что-то новое. Сюда я пришла, чтобы получить доступ к госуслугам. Это удобно: не надо стоять в очередях и все можно сделать через специальный портал, - поделилась жительница Дальнего Екатерина Скрипка.
Из существенных плюсов - получить услуги в электронном виде гражданин может в любое время суток и в удобном для себя месте. Скорость исполнения таких обращений зачастую выше, чем поданных лично. Число государственных и муниципальных электронных услуг постоянно растет, в настоящее время администрация города Южно-Сахалинска оказывает 26 услуг в электронном виде, в следующем году их число увеличится до 30.
Получить консультацию по электронным госуслугам можно по телефону 300-810, а также в автоматической справочной службе, предоставляющей информацию о едином портале госуслуг, порядке регистрации и подтверждении личности, по телефону 300-690.
Завершающий в этом году выездной прием в планировочных районах пройдет 15 декабря в Хомутово.
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