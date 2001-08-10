В СахГУ прошли научные чтения

В первый день декабря кафедра русской и зарубежной литературы СахГУ отметила 50-летие сахалинского отделения союза писателей России, проведя научные чтения «Литература Сахалина и Курильских островов: традиции, новаторство, перспективы». Участниками и гостями чтений, кроме профессорско-преподавательского состава института филологии, истории и востоковедения, стали сотрудники музеев, библиотек, учреждений основного и дополнительного образования, студенты и магистранты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе университета.



Научные чтения открыл проректор по научной и инновационной работе, кандидат технических наук Владимир Моисеев, отметивший вклад ученых-филологов в развитие литературного краеведения региона. С приветственным словом к участникам и гостям праздничного события обратилась проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат филологических наук Светлана Барышникова. На пленарном заседании выступили ответственный секретарь сахалинского отделения союза писателей России Николай Тарасов и заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук, доцент Виктория Чудинова.



Николай Тарасов в своем выступлении подчеркнул, что сегодня сахалинская писательская организация по-прежнему остается профессиональным творческим союзом. Только за последние пять лет авторы Сахалина и Курильских островов выпустили около сорока книг не только в области, но и за ее пределами: в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Екатеринбурге, во Владивостоке. Члены сахалинского отделения союза писателей проводят разные встречи с читателями, организуют ежемесячные заседания литературного объединения «Лира» для тех, кто не чужд художественного слова.



Виктория Чудинова вспомнила стоящих у основ изучения литературного краеведения на Сахалине – Марка Теплинского и Роберта Маймана, упомянула о выпускниках, носящих звание членов союза писателей России, назвала бывших студентов-филологов, произведения которых публиковались в областных и центральных изданиях, рассказала о деятельности с 1950-х до 1980-х годов в Южно-Сахалинском государственном педагогическом институте литературного клуба Чехова. В настоящее время значительная часть накопленного членами кафедры материала по литературному краеведению использована в учебном пособии «Литература Сахалина и Курильских островов» (под редакцией Елены Иконниковой).



Продолжили работу чтений докладчики и гости научного мероприятия в двух секциях: «Русские и зарубежные писатели о Сахалине и Курильских островах» (руководитель – кандидат филологических наук, доцент Татьяна Шумилова) и «Филологические и исторические аспекты русской литературы о Сахалине и на Сахалине» (руководитель – кандидат филологических наук Екатерина Слепцова). Яркие выступления участников чтений, живые обсуждения докладов – свидетельство динамично развивающегося литературного краеведения. Вместе с этим книга Антона Чехова «Остров Сахалин», произведения островных писателей и поэтов стали интересным материалом для лингвистических наблюдений: этой проблеме были посвящены доклады Татьяны Табаченко, Тамары Чиковой, Валентины Синенко, Алины Кан и других участников чтений. Тем самым тесное сотрудничество университетских филологов с сахалинским отделением союза писателей России продолжает укрепляться.



Работу чтений сопровождала книжная выставка, организованная сотрудниками научной библиотеки СахГУ Еленой Николаевой и Анной Зотовой. По замыслу составителей выставки, на чтениях были представлены научные работы по литературному краеведению Марка Теплинского, Светланы Веднёвой, Татьяны Шумиловой, Елены Иконниковой, исследования книги Антона Чехова «Остров Сахалин» Михаила Высокова, Виктории Чудиновой, Анастасии Степаненко, а также книги островных поэтов и писателей, творчеству которых были посвящены выступления участников чтений, – Николая Максимова, Юрия Николаева, Николая Тарасова, Владимира Санги, Олега Кузнецова, Анатолия Тоболяка, Елены Намаконовой и Елены Шевич.



На чтениях было заявлено около сорока очных и стендовых докладов ученых из Южно-Сахалинска и Санкт-Петербурга, а также гостей из Саппоро и китайских городов – Пекина, Гуанчжоу и Харбина. Предполагается, что прозвучавшие в стенах университета доклады войдут в тематических сборник научных чтений.