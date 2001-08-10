Мэр Южно-Сахалинска поздравил Героев Отечества

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял участие в торжественном мероприятии ко Дню Героев Отечества, которое прошло в южно-сахалинском доме культуры «Родина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В зале собрались участники Великой Отечественной войны, трудового фронта, почетные жители города и области, а также сахалинцы, удостоенные правительственных наград.

- Я горд тем, что могу находиться среди такого количества заслуженных людей, защищавших нашу родину, создававших фундамент ее экономического благополучия. Мы благодарны вам за жизнелюбие, неравнодушие, самоотверженный труд на благо области и города, - обратился к собравшимся мэр островной столицы.

Сергей Надсадин пожелал героям вечера здоровья, благополучия и хорошего настроения.

Упраздненный в 1917 году праздник был возрожден 10 лет назад по инициативе российских парламентариев как дань памяти героическим предкам и возможность чествования ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы для формирования в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения отечеству.