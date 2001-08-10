В Южно-Сахалинске открылся многофункциональный спротзал

Многофункциональный спортивный зал «Юниор» площадью 1200 кв. м в 25-м микрорайоне областного центра открыл двери для спортсменов и всех сторонников здорового образа жизни. Церемонию презентации зала приурочили к 70-летию отрасли физической культуры и спорта Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Участие в открытии приняли представители областной и городской власти. Вице-мэр Елена Федорова, поздравляя собравшихся, отметила богатые традиции физкультурно-спортивного движения в Южно-Сахалинске.

- Перед нами стоит задача сделать здоровый образ жизни еще популярнее, а спорт - доступнее. В рамках федеральных программ, инициированных президентом страны, а также при поддержке островного правительства в городе создаются дополнительные условия для спортсменов, растет число сторонников здорового образа жизни. В Южно-Сахалинске это второй подобный зал. В ближайшее время планируется открытие еще одного аналогичного объекта в Луговом, - подчеркнула Елена Федорова.

В церемонии разрезания красной ленточки наряду с официальными лицами приняли участие серебряный призер первенства мира-2017 по тхэквондо ВТФ среди кадетов Георгий Боровиков и серебряный призер первенства Европы-2017 по тхэквондо ВТФ среди кадетов Александр Цой.

Для гостей мероприятия провели экскурсию по объекту. Зал рассчитан на тренировки по волейболу, футболу, теннису, художественной гимнастике и баскетболу. Кстати, баскетболистам уже удалось опробовать условия в новом зале: между командами представительниц ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска состоялся дружеский матч. По его итогам председатель областной думы Андрей Хапочкин и начальник управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина вручили капитанам команд дипломы, а команде-победителю - памятный мяч с автографами официальных лиц.

С начала нового года зал, расположенный на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Деповской, заработает в штатном режиме. График тренировок построят таким образом, чтобы помимо воспитанников спортивных секций у всех желающих из близлежащих домов была возможность позаниматься. Уточнить информацию о начале набора в секции и графике занятий можно будет в МБУ «Спортивный город» или у администраторов зала.