В Южно-Сахалинске открылся многофункциональный спротзал
Многофункциональный спортивный зал «Юниор» площадью 1200 кв. м в 25-м микрорайоне областного центра открыл двери для спортсменов и всех сторонников здорового образа жизни. Церемонию презентации зала приурочили к 70-летию отрасли физической культуры и спорта Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Участие в открытии приняли представители областной и городской власти. Вице-мэр Елена Федорова, поздравляя собравшихся, отметила богатые традиции физкультурно-спортивного движения в Южно-Сахалинске.
- Перед нами стоит задача сделать здоровый образ жизни еще популярнее, а спорт - доступнее. В рамках федеральных программ, инициированных президентом страны, а также при поддержке островного правительства в городе создаются дополнительные условия для спортсменов, растет число сторонников здорового образа жизни. В Южно-Сахалинске это второй подобный зал. В ближайшее время планируется открытие еще одного аналогичного объекта в Луговом, - подчеркнула Елена Федорова.
В церемонии разрезания красной ленточки наряду с официальными лицами приняли участие серебряный призер первенства мира-2017 по тхэквондо ВТФ среди кадетов Георгий Боровиков и серебряный призер первенства Европы-2017 по тхэквондо ВТФ среди кадетов Александр Цой.
Для гостей мероприятия провели экскурсию по объекту. Зал рассчитан на тренировки по волейболу, футболу, теннису, художественной гимнастике и баскетболу. Кстати, баскетболистам уже удалось опробовать условия в новом зале: между командами представительниц ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска состоялся дружеский матч. По его итогам председатель областной думы Андрей Хапочкин и начальник управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина вручили капитанам команд дипломы, а команде-победителю - памятный мяч с автографами официальных лиц.
С начала нового года зал, расположенный на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Деповской, заработает в штатном режиме. График тренировок построят таким образом, чтобы помимо воспитанников спортивных секций у всех желающих из близлежащих домов была возможность позаниматься. Уточнить информацию о начале набора в секции и графике занятий можно будет в МБУ «Спортивный город» или у администраторов зала.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
17:51 10 Ноября В выходные на Сахалине ожидается штормовая погода
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?