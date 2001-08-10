На Сахалине откроют первый в России онкологический центр мужского здоровья

Благотворительный медицинский центр «Белая роза» открывает на юге острова первый в России центр мужского здоровья. Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, учреждение поможет определять заболевания на ранних стадиях. Этой теме была посвящена встреча Олега Кожемяко с директором центра Сабиной Тухбатовой.

В области уже два года успешно действует центр женского здоровья. За это время специалисты «Белой розы» обследовали 25 тысяч сахалинок. У многих пациенток удалось предотвратить развитие онкологических заболеваний. В своей работе персонал клиники использует современные аппараты УЗИ, маммографы и собственную лабораторию. В штате трудятся врачи ультразвуковой диагностики, акушеры-гинекологи и онкологи. Они проводят комплексную диагностику онкозаболеваний. Это позволяет пациентам получить своевременное направление на лечение разных форм рака в специализированные учреждения. Все обследования для посетителей бесплатны.

Спрос на услуги центра высок. Очередь из желающих пройти диагностику расписана на два месяца вперед.

- Чтобы медицинская помощь стала доступнее, мы запланировали расширение – в следующем году открываем еще одно отделение «Белой розы» для женщин. Кроме того, уже через полтора месяца рассчитываем запустить в работу центр мужского здоровья на 30-40 посещений в день. Располагаться оба учреждения будут на базе новой амбулатории в Троицком, - рассказала Сабина Тухбатова.

Представители сильной половины человечества также, как и женщины, смогут проходить бесплатное комплексное обследование здоровья за три часа. Посещение центра будет конфиденциальным. Подготовлены две программы – для мужчин в возрасте от 17 до 39 лет и старшей возрастной группы.

Губернатор и директор центра «Белая роза» обсудили вопрос снабжения клиники мужского здоровья современным медицинским оборудованием.

- Ваша деятельность на Сахалине очень важна, ведь она позволяет сохранять здоровье островитян. Хочу поблагодарить вас за работу. Областные власти готовы поддерживать вашу некоммерческую организацию в решении различных вопросов и возникающих проблем, - заверил Сабину Тухбатову глава региона Олег Кожемяко.